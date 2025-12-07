Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sergio Ruiz golpea un balón durante el último entrenamiento del equipo. Granada CF - Pepe Villoslada
Convocatoria del Granada CF

Sergio Ruiz y Pablo Sáenz se caen de la lista a última hora

El capitán acusa un catarro y el extremo, un golpe en el nervio ciático desde Tenerife que le impidió entrenar a la vuelta

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:00

Sergio Ruiz y Pablo Sáenz se cayeron finalmente de la convocatoria del Granada para recibir al Ceuta en Los Cármenes. El capitán acusó un catarro ... y el extremo, un golpe en Tenerife que le produjo molestias en el nervio ciático que le impidió entrenar a la vuelta. Ambos unieron sus bajas a la de Martin Hongla por su lesión en una rodilla. No hubo más refuerzo del filial que el portero Iker García como tercer guardameta en una lista de 19 futbolistas.

