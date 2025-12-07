Sergio Ruiz y Pablo Sáenz se caen de la lista a última hora
El capitán acusa un catarro y el extremo, un golpe en el nervio ciático desde Tenerife que le impidió entrenar a la vuelta
Granada
Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:00
Sergio Ruiz y Pablo Sáenz se cayeron finalmente de la convocatoria del Granada para recibir al Ceuta en Los Cármenes. El capitán acusó un catarro ... y el extremo, un golpe en Tenerife que le produjo molestias en el nervio ciático que le impidió entrenar a la vuelta. Ambos unieron sus bajas a la de Martin Hongla por su lesión en una rodilla. No hubo más refuerzo del filial que el portero Iker García como tercer guardameta en una lista de 19 futbolistas.
-Porteros: Luca, Astralaga e Iker García.
-Defensas: Manu Lama, Diallo, Loïc Williams, Oscar Naasei, Pau Casadesús y Hormigo.
-Centrocampistas: Rubén Alcaraz, Álex Sola, Pedro Alemañ, José Arnaiz, Souleymane Faye, Manu Trigueros, Gagnidze y Rodelas.
-Delanteros: Jorge Pascual y Moha Bouldini.
