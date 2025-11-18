Convocada la junta general de accionistas del Granada para el 19 de diciembre

El consejo de administración del Granada CF SAD convocó la junta general ordinaria de accionistas para el próximo 19 de diciembre en primera convocatoria. Como ... viene siendo habitual, dicho cónclave se celebrará de manera presencial en el estadio Nuevo Los Cármenes a las doce horas del día citado en principio.

El orden del día incluye el examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025, que comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria e Informe de gestión de la sociedad; examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el consejo de administración durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025; examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025, realizada por el consejo de administración; aprobación del presupuesto para la temporada 2025/2026; delegación de facultades:ruegos y preguntas;y redacción y aprobación, en su caso, del alta.

Además de los consejeros, se espera la asistencia de los representantes de los accionistas minoritarios.