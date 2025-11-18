Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Institucional

Convocada la junta general de accionistas del Granada para el 19 de diciembre

Los puntos del orden del día son los convencionales

R. I.

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

El consejo de administración del Granada CF SAD convocó la junta general ordinaria de accionistas para el próximo 19 de diciembre en primera convocatoria. Como ... viene siendo habitual, dicho cónclave se celebrará de manera presencial en el estadio Nuevo Los Cármenes a las doce horas del día citado en principio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  8. 8 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  9. 9 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  10. 10 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Convocada la junta general de accionistas del Granada para el 19 de diciembre

Convocada la junta general de accionistas del Granada para el 19 de diciembre