El director general del Granada, Alfredo García Amado. Ariel C. Rojas
Alfredo García Amado

«Contamos con un desfase económico y estamos excedidos en el límite salarial»

«Ascender cambiaría todo, pero el plazo para cuadrar cuentas es de un par de temporadas si seguimos en Segunda», explica Alfredo García Amado, director general del Granada

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:29

Alfredo García Amado, director general del Granada, confirmó los problemas económicos que padece el club y que comprometieron la última ventana de fichajes. «No contamos ... con límite salarial. Completamos fichas en función de los huecos existentes, pero no deja de ser una situación corriente por continuar en Segunda división, ya sin la ayuda por descenso. Contamos con un desfase en las cuentas y necesitaremos un par de temporadas para cuadrarlas. Si ascendemos, cambiaría todo», explicó en el balance del mercado de fichajes ante los medios de comunicación.

