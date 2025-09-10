«Contamos con un desfase económico y estamos excedidos en el límite salarial»

Alfredo García Amado, director general del Granada, confirmó los problemas económicos que padece el club y que comprometieron la última ventana de fichajes. «No contamos ... con límite salarial. Completamos fichas en función de los huecos existentes, pero no deja de ser una situación corriente por continuar en Segunda división, ya sin la ayuda por descenso. Contamos con un desfase en las cuentas y necesitaremos un par de temporadas para cuadrarlas. Si ascendemos, cambiaría todo», explicó en el balance del mercado de fichajes ante los medios de comunicación.

Al mismo tiempo, Amado reveló que «hemos sufrido impagos por valor de 3 millones de euros y tenemos pendiente el cobro de unos 20 millones de euros por ventas de jugadores», argumentó. Para comprender esta casuística, Amado puso como ejemplo el traspaso de Myrto Uzuni a la MLS. «Se cerró en el pasado mercado invernal por el importe de la cláusula de rescisión, pero aún nos queda un tercio por recibir. Aproximadamente, unos 8 millones. Son los plazos habituales, pero al final te provoca falta de liquidez en la actualidad, lo que afecta a nuestra capacidad de cara a completar operaciones por futbolistas», reveló.

Sobre la deuda que arrastra el club, el directivo afirmó que se trata de «una cantidad pequeña que podremos solventar. Hemos tenido unos ingresos del primer equipo de unos 15 millones, una cifra inferior a las de pasadas temporadas. Es otra consecuencia de continuar en Segunda. Cualquier entidad que pase por ahí tendrá una viabilidad económica más comprometida que si se encuentra en Primera, es lógico. Trabajamos para ajustarlo todo», argumentó.

Amado comentó la política de la entidad para dejar atrás la mala situación económica. «Nos toca reducir gastos y sacar todos los beneficios posibles que podamos detectar. Eso no se puede llevar a cabo de una manera inmediata, sino paulatina. Por ejemplo, este verano solo pudimos invertir dinero por Souleymane Faye. Por lo demás, necesitamos generar jugadores que puedan conllevar plusvalías en futuros traspasos. Esperamos que el presente ejercicio se cierre con déficit, pero será asumible», asumió.

Presupuesto

En cuanto al presupuesto general del último ejercicio, el director general nazarí desgranó las cuentas. En cuanto a la venta de abonos, se obtuvo un montante que oscila «entre 2.600.000 y 2.800.000 euros». Los beneficios de las taquillas alcanzaron «los 800.000 euros». En cuanto a los derechos audiovisuales de la competición, el Granada recibió «unos 7.400.000 euros». En patrocinios, spónsors, ganancias de las tiendas oficiales u otros sectores, el club ganó «más de 3.000.000 euros», relató.

Amado también confirmó que la totalidad de los empleados del club «se encuentran al corriente del cobro de sus nóminas». Por su parte, sí se mantienen deudas con «algunos proveedores a día de hoy. Lo normal de cualquier empresa. Todo está regularizado», concluyó.