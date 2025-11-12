Ya se conoce el horario de la visita del Granada al Tenerife
Los rojiblancos jugarán el jueves 4 de diciembre a las 22 horas
Granada
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:47
El Granada visitará al Tenerife por la segunda eliminatoria de la Copa del Rey el jueves 4 de diciembre a las 22.00 horas, según ... anunció este miércoles la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Su enfrentamiento cerrará la ronda, y será televisado por Movistar.
En la primera, el Granada endosó una 'manita' al Roda de Tercera RFEF y el Tenerife, cuatro al Alcalá de Segunda RFEF. Ahora les toca cruzarse tras el descenso insular a Primera RFEF la temporada pasada. Los rojiblancos recibirán el Ceuta en Liga tres días después.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión