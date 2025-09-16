Ya se conoce el horario de la visita del Granada al equipo de Gerard Piqué
El cuadro de Pacheta jugará en el Principado de Andorra en el mes de octubre
Granada
Martes, 16 de septiembre 2025, 11:50
LaLiga hizo oficial los horarios de los partidos correspondientes a la jornada 10 de Segunda división, en la que el Granada visitará al equipo de Gerard Piqué. Se trata del Andorra, equipo propiedad del exfutbolista del Barcelona y la selección española que ascendió a la categoría de plata la pasada campaña. En el pasado ambos equipos ya se vieron las caras.
El partido entre el conjunto del Principado y el cuadro nazarí tendrá lugar el viernes 17 de octubre a las 20.30 horas en el Estadi Nacional, justo una semana después del encuentro entre el Granada y Las Palmas del viernes 10 y a idéntica hora, pero en Los Cármenes. En total, será la tercera vez en la que los nazaríes abrirán la jornada en lo que va de Liga.
En su anterior enfrentamiento, precedente único hasta la fecha en suelo andorrano, el Granada cayó derrotado por la mínima (1-0). Iván Gil ajustició con su gol al equipo entrenado entonces por Aitor Karanka y que acabó ascendiendo a Primera como campeón de Segunda a las órdenes de Paco López en el curso 22/23.
