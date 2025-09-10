Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martin Hongla conduce el balón con el Granada en el último partido oficial disputado contra Las Palmas en Los Cármenes. Ramón L. Pérez
Oficial

Ya se conoce el horario del partido del Granada contra Las Palmas

El cuadro nazarí se medirá a los canariones, recién descendidos desde Primera, en Los Cármenes por la novena jornada de Segunda

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:44

LaLiga confirmó los horarios de la jornada 9 de Segunda división, en la que el Granada recibirá a Las Palmas en Los Cármenes el viernes ... 10 de octubre a las 20.30 horas. El choque se producirá seis días después del duelo ante el filial de la Real Sociedad, también en el estadio del Zaidín al coincidir dos fechas consecutivas en casa.

