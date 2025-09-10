Ya se conoce el horario del partido del Granada contra Las Palmas
El cuadro nazarí se medirá a los canariones, recién descendidos desde Primera, en Los Cármenes por la novena jornada de Segunda
Granada
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:44
LaLiga confirmó los horarios de la jornada 9 de Segunda división, en la que el Granada recibirá a Las Palmas en Los Cármenes el viernes ... 10 de octubre a las 20.30 horas. El choque se producirá seis días después del duelo ante el filial de la Real Sociedad, también en el estadio del Zaidín al coincidir dos fechas consecutivas en casa.
Se trata del segundo partido que los rojiblancos disputarán un viernes esta temporada. El primero fue la visita al Eibar, la segunda jornada liguera y primera a domicilio del pasado 22 de agosto. Al cuadro de Pacheta también le ha tocado competir dos veces en sábado -Deportivo en Los Cármenes y Málaga a domicilio- y otra en domingo -Mirandés en casa-. El siguiente encuentro será frente al Leganés este domingo a las 21 horas.
