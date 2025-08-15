Ya se conoce al árbitro para la visita del Deportivo

DesignaciónYa se conoce al árbitro para la visita del Deportivo
El Granada perdió con Daniel Palencia tanto en casa con el Levante como en Oviedo la temporada pasada
Granada
Viernes, 15 de agosto 2025, 13:43
Daniel Palencia será el árbitro con el que el Granada inaugurará el campeonato en Segunda división este sábado en Los Cármenes (21.15 horas) con ... el Deportivo de La Coruña como rival. El colegiado del comité vasco impartió justicia a los rojiblancos en dos ocasiones la temporada pasada y en ambas perdieron.
Palencia debutó con el Granada por la visita del Levante en octubre, sin sancionar las pérdidas de tiempo granotas tras adelantarse, y volvió a coincidir con los rojiblancos en Oviedo, donde acertó tanto al anular un gol local por fuera de juego como al señalar el penalti con el que finalmente se adelantaron los locales. No hubo polémicas reseñables en ninguno de lo dos partidos.
