Daniel Palencia señala una decisión durante la visita del Levante la temporada pasada. Ramón L. Pérez

Designación

Ya se conoce al árbitro para la visita del Deportivo

El Granada perdió con Daniel Palencia tanto en casa con el Levante como en Oviedo la temporada pasada

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:43

Daniel Palencia será el árbitro con el que el Granada inaugurará el campeonato en Segunda división este sábado en Los Cármenes (21.15 horas) con ... el Deportivo de La Coruña como rival. El colegiado del comité vasco impartió justicia a los rojiblancos en dos ocasiones la temporada pasada y en ambas perdieron.

