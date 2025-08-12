Confirmados el horario y la TV del estreno liguero del Granada femenino tras semanas de incertidumbre

Ángel Mengíbar Granada Martes, 12 de agosto 2025, 13:00 Comenta Compartir

El Granada femenino se estrenará en el campeonato doméstico del curso 25/26 el sábado 30 de agosto a las 12.00 horas ante el Levante en la Ciudad Deportiva de Buñol, tal y como confirmó la propia Liga F en sus redes sociales. El partido será retransmitido por 'DAZN', plataforma de 'streaming' deportivo en posesión de los derechos televisivos en exclusiva de la competición hasta 2027 pese a no promocionarla en su página web oficial.

Tal hecho generó incertidumbre las últimas semanas entre los seguidores de la máxima categoría femenina nacional, que en cambio sí podían encontrar publicidad y pestañas propias de las primeras divisiones de Italia, Alemania o Francia. Tras una consulta realizada hace días por este diario, la Liga F aseveró que no contemplaba «ningún cambio» en cuanto al operador televisivo y aludía a 'DAZN' para seguir todos los partidos de la presente temporada.

🗓️ ¡Estos son los horarios con los que arrancará la nueva temporada 2025/26 de #LigaFMoeve! pic.twitter.com/IAAASS9HuS — Liga F (@LigaF_oficial) August 12, 2025

Más allá de la confirmación de los horarios de la jornada inaugural, la plataforma continúa sin incluir nada relativo a la Liga F en su portal. Este año el canal privado 'Ten' se suma a la parrilla con la retransmisión del encuentro en abierto junto a 'GOL'.