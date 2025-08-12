Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La rojiblanca Andrea Gómez conduce el balón en un partido del último curso en la Ciudad Deportiva. J. M. Baldomero
Liga F

Confirmados el horario y la TV del estreno liguero del Granada femenino tras semanas de incertidumbre

Pese al contrato vigente de Liga F con 'DAZN' como operador exclusivo de los derechos televisivos, la plataforma de 'streaming' continúa sin incluir ninguna referencia promocional en su web del fútbol femenino español

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 13:00

El Granada femenino se estrenará en el campeonato doméstico del curso 25/26 el sábado 30 de agosto a las 12.00 horas ante el Levante en la Ciudad Deportiva de Buñol, tal y como confirmó la propia Liga F en sus redes sociales. El partido será retransmitido por 'DAZN', plataforma de 'streaming' deportivo en posesión de los derechos televisivos en exclusiva de la competición hasta 2027 pese a no promocionarla en su página web oficial.

Tal hecho generó incertidumbre las últimas semanas entre los seguidores de la máxima categoría femenina nacional, que en cambio sí podían encontrar publicidad y pestañas propias de las primeras divisiones de Italia, Alemania o Francia. Tras una consulta realizada hace días por este diario, la Liga F aseveró que no contemplaba «ningún cambio» en cuanto al operador televisivo y aludía a 'DAZN' para seguir todos los partidos de la presente temporada.

Más allá de la confirmación de los horarios de la jornada inaugural, la plataforma continúa sin incluir nada relativo a la Liga F en su portal. Este año el canal privado 'Ten' se suma a la parrilla con la retransmisión del encuentro en abierto junto a 'GOL'.

