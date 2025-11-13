Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los rojinegros Pascual y Faye, ante el Zaragoza. R. I.

La conexión entre Faye y Pascual eleva la aportación goleadora del Granada

El extremo y el delantero protagonizan tres de los últimos cuatro tantos anotados por los rojiblancos en Liga

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:25

La aportación goleadora del Granada se elevó en los últimos partidos de Liga gracias a la conexión de Souleymane Faye y Jorge Pascual. El extremo ... y el delantero protagonizaron tres tantos de los cuatro que se marcaron en los duelos contra el Valladolid y el Zaragoza después de una sequía extrema ante Las Palmas, Andorra y Cádiz, donde el equipo de Pacheta no fue capaz de convertir ninguna ocasión y quedó condenado a renunciar a los tres puntos semana sí, semana también.

