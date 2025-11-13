La conexión entre Faye y Pascual eleva la aportación goleadora del Granada

La aportación goleadora del Granada se elevó en los últimos partidos de Liga gracias a la conexión de Souleymane Faye y Jorge Pascual. El extremo ... y el delantero protagonizaron tres tantos de los cuatro que se marcaron en los duelos contra el Valladolid y el Zaragoza después de una sequía extrema ante Las Palmas, Andorra y Cádiz, donde el equipo de Pacheta no fue capaz de convertir ninguna ocasión y quedó condenado a renunciar a los tres puntos semana sí, semana también.

La falta de pólvora lastró al conjunto rojiblanco desde el arranque de la temporada, anotando apenas cuatro dianas en las primeras cinco jornadas. Más allá de los números, al Granada le costaba generar ocasiones independientemente del dibujo elegido o de las piezas con las que se compusiera el ataque. Ni el almeriense ni Mohamed Bouldini, los dos únicos arietes puros de la plantilla, lograron 'mojar' en el ecuador de la primera vuelta, comprometiendo las opciones del equipo para ganar.

Pascual dejó atrás esta situación en la Copa del Rey, cuando endosó un doblete al modesto Roda de Tercera RFEF para estrenarse como rojiblanco. A partir de ahí, el delantero parece haberse enchufado de verdad a la causa de Pacheta, pues no ha dejado de marcar desde entonces. Abrió la lata en el José Zorrilla para poner contra las cuerdas al Valladolid, que acabó dándole la vuelta al marcador. El atacante se asoció con Faye en la banda izquierda antes de tirar un desmarque sensacional por detrás de la defensa para situarse frente a frente con Guilherme, al que batió por bajo.

Supuso su primer tanto en Liga gracias a una gran asistencia del senegalés, algo que se volvió a repetir en la victoria sobre el Zaragoza. Pascual no falló en el pase de la muerte que le envió Faye dentro del área para igualar la contienda en la primera parte con el gol que inició la remontada. Acto seguido, fue el 'nueve' el que asistió a otro compañero para poner por delante al Granada en su hasta ahora mejor actuación desde su fichaje. Concretamente, a Pedro Alemañ, actual pichichi del equipo con tres dianas pese a su posición de centrocampista sobre el terreno de juego.

Máximo asistente

Por su parte, Faye se erige como el máximo asistente del Granada en lo que va de campeonato. Además de los dos pases de gol que le dio a Pascual, el africano también habilitó a Álex Sola en El Plantío para adelantar al equipo ante el Burgos, aunque el botín final se quedó en un punto. El cuadro rojiblanco sí que fue capaz de defender su renta mínima contra el Huesca para obtener la primera victoria del curso gracias al acierto ante el guardameta de Alemañ y la jugada previa del extremo, con la que firmó la primera de sus cuatro asistencias.

También sabe lo que es ver puerta, ya que endosó un doblete a la Real Sociedad B en los diez primeros minutos de su visita a Los Cármenes para encarrilar el segundo triunfo del Granada. Unos números que sitúan a Faye por ahora como la mayor arma del ataque granadinista. Sobre todo, teniendo en cuenta su sociedad perfecta con Pascual.