Shon Weissman compartió un comunicado oficial lamentando que su fichaje por el Fortuna Düsseldorf se cayera por sus comentarios en defensa de Israel ante Palestina. « ... Soy hijo de una nación que todavía llora los horrores del 7 de octubre, un día negro en el que familias enteras fueron asesinadas, secuestradas y brutalizadas; una herida que sigue abierta en mí como persona, israelí y deportista que representa a su país», antepuso el delantero todavía del Granada en referencia al ataque terrorista de 2023 que mató a 1.400 personas con otras 252 secuestradas cuando se cumplían 50 años de la guerra del Yom Kippur; la mayor ofensiva recibida por Israel en toda su historia.

«No permito que me consideren alguien que promueve el odio por tres 'me gusta' y un comentario eliminado al instante», esgrimió Weissman sobre el mensaje por el que sigue denunciado, emplazando a «echar otro vistazo» a los hechos del mencionado 7 de octubre a «aquellos a quienes les cueste entenderlo». «Aunque acepto todas las críticas, me duele que no se tenga en cuenta el contexto completo. En un momento de angustia nacional y personal, mantengo mi compromiso con los valores de humanidad, deportividad y respeto mutuo», subrayó.

«Es tanto posible como necesario oponerse al daño a personas inocentes de ambos bandos», sostuvo Weissman. «A fin de cuentas, cada persona apoyará siempre a su país pase lo que pase. Nadie ajeno podrá comprender jamás lo que pasamos. La lealtad no se debate; especialmente, cuando tu gente sigue enterrando a sus muertos», sentenció el delantero del Granada.

«Estoy profundamente agradecido por el apoyo que recibí de la gente que realmente me conoce. Continuaré llevando con orgullo la bandera israelí dondequiera que juegue», concluyó Weissman.