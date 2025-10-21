Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Morcillo celebra un gol con Rubén Alcaraz en el Almería. LaLiga

Alcaraz en la UDA

«Ya cogió el toro por los cuernos en Almería»

Verza y Morcillo, dos de los líderes indálicos durante el curso 2017/18, creen que allí fue «donde despegó su carrera»

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 00:31

Dos de los capitanes del Almería durante la temporada 2017/18 que Rubén Alcaraz jugó allí cedido por el Girona, José Antonio 'Verza' y Jorge ... Morcillo, apuntan que fue allí donde «se demostró a sí mismo lo que podía hacer en el fútbol, cogiendo el toro por los cuernos». «Sentía que aquella era una prueba de fuego para él para luego volver, porque lo veía difícil, pero tuvo un protagonismo impresionante», confirman, artífices de una permanencia agónica en Segunda división que no se ató hasta la última jornada en Lugo. Semanas después, el Valladolid pagó un millón de euros por el catalán tras ascender a Primera.

