«Ya cogió el toro por los cuernos en Almería»

Dos de los capitanes del Almería durante la temporada 2017/18 que Rubén Alcaraz jugó allí cedido por el Girona, José Antonio 'Verza' y Jorge ... Morcillo, apuntan que fue allí donde «se demostró a sí mismo lo que podía hacer en el fútbol, cogiendo el toro por los cuernos». «Sentía que aquella era una prueba de fuego para él para luego volver, porque lo veía difícil, pero tuvo un protagonismo impresionante», confirman, artífices de una permanencia agónica en Segunda división que no se ató hasta la última jornada en Lugo. Semanas después, el Valladolid pagó un millón de euros por el catalán tras ascender a Primera.

Aquel Almería no parecía diseñado para pelear por salvarse, con fichajes como el de Tino Costa para el centro del campo tras pasar por el Valencia entre otros equipos. «Al principio parecía que Rubén tenía que batirse el cobre con los más veteranos pero terminó abriéndose. Participaba en las tertulias y opinaba en base a su experiencia en categorías más modestas, pero con mucha hambre ya. Respetaba lo que se le decía y mostraba ganas de aprender y crecer. Se hizo querer», recuerda Verza. «Le costó entrar porque era algo introvertido, pero fue soltándose y su peso se vio reflejado en el día a día. Terminó siendo muy trascendente en aquel equipo también por lo humano», acompaña Morcillo, que aún juega hoy día en el Mosconia de 3ª RFEF a sus 39 años.

Alcaraz marcaría nueve goles aquella temporada, la más prolífica de su carrera en el fútbol profesional, más allá de los trece que logró con el Hospitalet en Segunda B el curso 2014/15, junto a otras dos asistencias. «Su balón parado nos dio muchísimos puntos; no esperábamos tanto de él, la verdad», admite Verza. «Yo le veía como a un futbolista 'box to box', con mucho recorrido y un golpeo espectacular. Él hacía de '8' y yo, de '6'; le pedía que se soltara la melena y que ya me quedaba yo atrás», bromea. «Cogió la batuta cuando le tocó y creció mucho. Nos hacía jugar», añade.

Con Lucas Alcaraz

A Rubén Alcaraz lo dirigió durante 21 jornadas Lucas Alcaraz, con el que ahora se ha reencontrado en Granada. «El míster fue lo suficientemente inteligente como para darle todos los galones posibles porque se dio cuenta rápido de lo importante que podía ser. Basábamos todo nuestro juego en su recorrido; era nuestro pulmón», recrea Morcillo. «Buena parte de la salvación fue suya. Estuvo muy implicado, sobre todo al final, con lo mal que lo pasamos. Con los años te quedas más con las personas que con los futbolistas, y él me demostró mucho corazón», abunda.

Verza desvela una anécdota la semana previa a ese partido a vida o muerte en Lugo, con Fran Fernández como entrenador interino. «Había mucho nerviosismo y Alcaraz tuvo sus más y sus menos con él al final de un entrenamiento, y lo quiso echar del partidillo», cuenta. «Me fui para ellos y les dije que hablaran lo que tuvieran que hablar una vez lograda la permanencia porque Rubén tenía que jugar sí o sí, y eso que era mi competencia. Tenían que ser él y diez más», subraya. Bastó un empate.