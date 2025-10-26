El Granada continuará en puestos de descenso una jornada más
El Málaga se aleja de la 'zona roja' al golear al Andorra
Granada
Domingo, 26 de octubre 2025, 20:27
El Granada continuará una jornada más en los puestos de descenso tras su tercer empate a cero consecutivo, y la de la 'manita' a la ... Real Sociedad B en Los Cármenes sigue siendo la única excepción fuera de la 'zona roja' desde que comenzó el campeonato. De ahí se aleja el Málaga, que goleó al Andorra en La Rosaleda pese a la expulsión de Darko Brasanac con ventaja mínima a la vuelta del descanso.
Sí continuarán al alcance Albacete, Castellón y Cultural Leonesa, que perdieron con Córdoba, Almería y Ceuta respectivamente, además del Eibar, que también empató sin goles con el Leganés. La Real B, que perdió en Burgos y está dos puntos por debajo, mantiene pendiente su partido aplazado con el Huesca.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión