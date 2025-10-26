Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Oscar, frustrado tras acabar sin goles el derbi con el Cádiz. José Miguel Baldomero
Clasificación en Segunda

El Granada continuará en puestos de descenso una jornada más

El Málaga se aleja de la 'zona roja' al golear al Andorra

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:27

Comenta

El Granada continuará una jornada más en los puestos de descenso tras su tercer empate a cero consecutivo, y la de la 'manita' a la ... Real Sociedad B en Los Cármenes sigue siendo la única excepción fuera de la 'zona roja' desde que comenzó el campeonato. De ahí se aleja el Málaga, que goleó al Andorra en La Rosaleda pese a la expulsión de Darko Brasanac con ventaja mínima a la vuelta del descanso.

