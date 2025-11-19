Chile llama a la rojiblanca Sonya Keefe

La jugadora del Granada femenino Sonya Keefe fue convocada por la selección de Chile para disputar dos encuentros pertenecientes a la Liga de Naciones Femenina ... la próxima semana.

El primero de ellos será ante Perú el viernes 28 a las 22.00 horas (hora peninsular española) en el estadio Garcilaso de la Vega de la ciudad peruana de Cuzco.

En el segundo compromiso, Chile se enfrentará como local a Paraguay, choque que tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre a las 00.00 (h.p.e.), en el estadio El Teniente, en Rancagua.

El fin de semana del 28 al 30 de noviembre se detiene la competición femenina a causa de la ventana FIFA, por lo que las rojiblancas no afrontarán ningún partido oficial.