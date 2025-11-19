Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
A la izquierda, la rojiblanca Sonya Keefe celebra un gol con Chile. R. I.

Internacional

Chile llama a la rojiblanca Sonya Keefe

La delantera acudirá la próxima semana con su selección para preparar dos encuentros oficiales de la Liga de Naciones Femenina

R. I.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:49

Comenta

La jugadora del Granada femenino Sonya Keefe fue convocada por la selección de Chile para disputar dos encuentros pertenecientes a la Liga de Naciones Femenina ... la próxima semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  4. 4 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  5. 5 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  6. 6

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  9. 9 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  10. 10 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Chile llama a la rojiblanca Sonya Keefe

Chile llama a la rojiblanca Sonya Keefe