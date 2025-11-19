Chile llama a la rojiblanca Sonya Keefe

InternacionalChile llama a la rojiblanca Sonya Keefe
La delantera acudirá la próxima semana con su selección para preparar dos encuentros oficiales de la Liga de Naciones Femenina
R. I.
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:49
La jugadora del Granada femenino Sonya Keefe fue convocada por la selección de Chile para disputar dos encuentros pertenecientes a la Liga de Naciones Femenina ... la próxima semana.
El primero de ellos será ante Perú el viernes 28 a las 22.00 horas (hora peninsular española) en el estadio Garcilaso de la Vega de la ciudad peruana de Cuzco.
En el segundo compromiso, Chile se enfrentará como local a Paraguay, choque que tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre a las 00.00 (h.p.e.), en el estadio El Teniente, en Rancagua.
El fin de semana del 28 al 30 de noviembre se detiene la competición femenina a causa de la ventana FIFA, por lo que las rojiblancas no afrontarán ningún partido oficial.
