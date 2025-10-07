Chile llama a la pichichi del Granada femenino

La jugadora del Granada femenino Sonya Keefe fue convocada por la selección de Chile para disputar dos encuentros pertenecientes a la Liga de Naciones Femenina, ... que servirá como clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.

El primero de ellos será ante Venezuela el viernes 24 de octubre a las 21.00 horas (hora peninsular española) en el estadio Metropolitano de Cabudare, en la localidad venezolana de Barquisimeto.

En la segunda cita, Chile se enfrentará como local a Bolivia, choque que tendrá lugar el martes 28 de octubre a las 21.00 (h.p.e.), en el estadio El Teniente, en Rancagua.