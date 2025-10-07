Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La nazarí Sonya Keefe celebra su gol anotado en Las Gaunas con el Granada. GCF
Internacional

Chile llama a la pichichi del Granada femenino

La rojiblanca Sonya Keefe disputará dos encuentros oficiales con su selección de cara a la clasificación del Mundial de Brasil 2027

R. I.

Martes, 7 de octubre 2025, 18:34

Comenta

La jugadora del Granada femenino Sonya Keefe fue convocada por la selección de Chile para disputar dos encuentros pertenecientes a la Liga de Naciones Femenina, ... que servirá como clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.

