Chile llama a la pichichi del Granada femenino
La rojiblanca Sonya Keefe disputará dos encuentros oficiales con su selección de cara a la clasificación del Mundial de Brasil 2027
R. I.
Martes, 7 de octubre 2025, 18:34
La jugadora del Granada femenino Sonya Keefe fue convocada por la selección de Chile para disputar dos encuentros pertenecientes a la Liga de Naciones Femenina, ... que servirá como clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.
El primero de ellos será ante Venezuela el viernes 24 de octubre a las 21.00 horas (hora peninsular española) en el estadio Metropolitano de Cabudare, en la localidad venezolana de Barquisimeto.
En la segunda cita, Chile se enfrentará como local a Bolivia, choque que tendrá lugar el martes 28 de octubre a las 21.00 (h.p.e.), en el estadio El Teniente, en Rancagua.
