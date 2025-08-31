Cerca de un millar de hinchas del Granada protestan contra la directiva
La afición acude a la concentración de Unión Granadinista para exigir «respeto» por la institución ante la actual situación del club
Granada
Domingo, 31 de agosto 2025, 21:42
Alrededor de un millar de hinchas del Granada exigieron «respeto» por el club en una protesta masiva contra la directiva antes del pitido inicial. El ... acto, organizado por Unión Granadinista, concentró a un gran núcleo de rojiblancos en los aledaños del estadio para denunciar varios asuntos relacionados con la actualidad.
Representantes de la afición, peñas o asociados leyeron un manifiesto en el que se puso el foco en el estado de deterioro de Los Cármenes, los retrasos de las obras de la Ciudad Deportiva o las dificultades para inscribir jugadores a causa de la merma del tope salarial del primer equipo. Los aficionados movilizados expresaron su preocupación por la deriva de la institución y animaron al granadinismo a permanecer unido.
«Hay que intentar cambiar la propiedad. Todo el mundo puede ver que nos están llevando a la ruina como club. Somos la afición los que debemos luchar contra eso», espetó José Castro, joven abonado con nueve temporadas como nazarí a las espaldas. A su vez, alabó la creación de Unión Granadinista como una manera de englobar y representar a la hinchada. «No teníamos un grupo que nos representase. El 'G19' es solo de peñistas, a los que ha descuidado en los últimos años. Esto es aire fresco», añadió.
Sin incidentes
La protesta se llevó a cabo de manera pacífica, sin registrarse insultos ni incidentes. La concentración arrancó con un minuto de aplausos dedicados a la propia afición. Le siguieron diversos cánticos en contra de los actuales miembros de la cúpula de mando de la entidad, el principal objetivo del enfado rojiblanco.
«La directiva es la principal culpable de esta situación. Demuestran que no saben gestionar un club de fútbol profesional. Vendemos barato y compramos caro, no entiendo ciertas decisiones que han tomado. Creo que hace falta gente a la que le duela este escudo y esta tierra al frente», afirmó Karlos Megías, otro granadinista con carné desde los tiempos de Tercera división.
Después de las reclamaciones, se concluyó con el canto a capela y al unísono del himno del 80 aniversario antes de acceder al graderío para presenciar el duelo con el Mirandés.
