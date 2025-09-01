El centrocampista Paul Akouokou, opción sobre la mesa del Granada

El último día del mercado veraniego de fichajes se presume movido para el Granada, con posibles llegadas y dos salidas pendientes sobre todo, las de ... Shon Weissman y Martin Hongla. Entre las primeras, aparece sobre la mesa el nombre de Paul Akouokou, centrocampista costamarfileño del Olympique de Lyon, de 27 años. El Real Zaragoza ha tratado de convencer a este jugador de su fichaje por el conjunto maño desde hace días, pero la aparición de los rojiblancos, según fuentes del mercado, habría hecho dudar al exjugador del Real Betis, que responde a las características de mediocentro físico y que en Francia apenas ha participado desde que llegó en 2023, en un verano en el que el Granada estuvo intensamente tras sus pasos también. El escenario que se baraja con él es de una cesión asumiendo parte del salario.

La posibilidad de Paul Akoukou no descarta a otra pretensión de los nazaríes, Unai Vencedor, quien también tiene que decidir en las próximas horas su destino. El centrocampista del Athletic no cuenta para su entrenador, Ernesto Valverde, aunque ha esperado a alternativas de Primera división, si bien la temporada pasada ya estuvo en Segunda, cedido en el Racing de Santander.

También colea otro objetivo como Álex Sola, extremo derecho del Getafe, aunque para aspirar a él exigiría una liquidez que ahora mismo el Granada no tiene ni mucho menos. Este margen salarial ha de aparecer con las marchas de Weissman y Hongla.

El primero, que jugó en la prolongación del partido con el Mirandés, se despidió tras el encuentro de sus compañeros. Aunque está por aclarar por parte del club, todo indica que el israelí se irá a su país, al Maccabi de Tel Aviv. La fórmula que se barajaba era la rescisión de contrato, 'perdonando' parte del salario, aunque esto no afrontaría la amortización pendiente de su fichaje, de 750.000 euros en esta temporada. A lo largo del día será más fácil aclarar los términos de la operación final.

En cuanto a Martin Hongla, otro que el propio Pacheta colocó en la rampa de salida, su resolución es más compleja. Ante el bloqueo de su traspaso, rechazando reiteradamente al Aris de Salónica, el préstamo parece algo bastante posible, pero habrá que ver a qué lugar pues el pretende seguir en España. El Levante se interesó por él, pero el conjunto granota negociar por otro jugador similar, Pierre Ekwah, del Saint Étienne, según avanzó el periodista Matteo Moretto, está por ver si compatible con Hongla. Desde su entorno se llegó a hablar del Girona como alternativa al exrojiblanco Yangel Herrera, que ficha por la Real Sociedad.

Con respecto a 'tapados' o sorpresas, una cosa sí quedó clara en la noche del domingo. Pablo Sáenz continuará en la entidad pese a las tentativas llegadas desde Albacete. «Me quiero quedar en el Granada, por eso estoy aquí. Deseaba marcar ese gol para tranquilizarme. Tengo ganas de que cierre el mercado para seguir y levantar esto con mis compañeros», expresó en declaraciones a los periodistas en zona mixta.