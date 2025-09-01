Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El centrocampista Paul Akouokou, opción sobre la mesa del Granada

El club rojiblanco espera cerrar también a Unai Vencedor, mientras que Weissman ya se despidió de sus compañeros, presumiblemente rumbo al Maccabi de Tel Aviv

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:56

El último día del mercado veraniego de fichajes se presume movido para el Granada, con posibles llegadas y dos salidas pendientes sobre todo, las de ... Shon Weissman y Martin Hongla. Entre las primeras, aparece sobre la mesa el nombre de Paul Akouokou, centrocampista costamarfileño del Olympique de Lyon, de 27 años. El Real Zaragoza ha tratado de convencer a este jugador de su fichaje por el conjunto maño desde hace días, pero la aparición de los rojiblancos, según fuentes del mercado, habría hecho dudar al exjugador del Real Betis, que responde a las características de mediocentro físico y que en Francia apenas ha participado desde que llegó en 2023, en un verano en el que el Granada estuvo intensamente tras sus pasos también. El escenario que se baraja con él es de una cesión asumiendo parte del salario.

