El Castellón gana en Leganés y se aleja del Granada, último

Los tres puntos obtenidos por el Granada en Huesca empiezan a adquirir un valor mayor en vista de la reacción de varios equipos de la parte de abajo. Ganar le permite no alejarse en demasía del resto.

Este lunes, el Castellón, conjunto que partía con los mismos cinco puntos que el Granada, dio un salto con su victoria en Butarque ante el Leganés, con un tanto de Cipenga en un error del exrojiblanco Ignasi Miquel, ahora en las filas pepineras con Paco López de técnico.

El Granada, por tanto, sigue 22º, a una unida de Córdoba, Zaragoza y Real Sociedad B, su próximo rival. Con siete quedan Cultural Leonesa, Mirandés y Leganés.

