Pau Casadesús conduce un balón contra Las Palmas en Los Cármenes. José Miguel Baldomero
Protagonista en el Granada

Casadesús: «Tuvimos buenas sensaciones pero queríamos más»

Zona mixta ·

«No empezamos bien pero ya vamos teniendo la confianza que nos faltaba y esperamos seguir en esta línea porque con este trabajo llegarán muchos más puntos seguro», comparte

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:51

Comenta

Pau Casadesús compartió el sabor agridulce que dejó en el Granada el empate con la UD Las Palmas en Los Cármenes. «Nos vamos contentos por ... el partido, porque nos dejó buenas sensaciones aunque queríamos algo más, los tres puntos, pero hay que valorar el buen rival que había enfrente y el punto también», antepuso. «No empezamos bien pero ya vamos teniendo la confianza que nos faltaba y esperamos seguir en esta línea porque con este trabajo llegarán muchos más puntos seguro», aseguró el lateral derecho en zona mixta.

