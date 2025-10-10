Casadesús: «Tuvimos buenas sensaciones pero queríamos más»

Pau Casadesús compartió el sabor agridulce que dejó en el Granada el empate con la UD Las Palmas en Los Cármenes. «Nos vamos contentos por ... el partido, porque nos dejó buenas sensaciones aunque queríamos algo más, los tres puntos, pero hay que valorar el buen rival que había enfrente y el punto también», antepuso. «No empezamos bien pero ya vamos teniendo la confianza que nos faltaba y esperamos seguir en esta línea porque con este trabajo llegarán muchos más puntos seguro», aseguró el lateral derecho en zona mixta.

Como todos los futbolistas del Granada, también Casadesús felicitó a Iker García. «Debutó en un contexto muy complicado y no era fácil. La afición estuvo muy bien apoyándole y estuvo muy respaldado también por los compañeros. Hizo un partidazo y seguro que tiene muchos más por delante», apuntó.

Casadesús volverá el viernes que viene a Andorra, su club de procedencia. «Fue mi casa durante casi cuatro años, allí me dieron la oportunidad de debutar en el fútbol profesional, y será un partido muy bonito y especial para mí. Esperamos sumar tres puntos allí», señaló.