«Siento que la afición me ha perdonado»

José Ignacio Cejudo Granada Lunes, 28 de abril 2025, 11:52 | Actualizado 11:58h.

El capitán del Granada, Carlos Neva, reaparició públicamente por primera vez esta temporada en el programa 'Gol a gol' de Canal Sur para analizar el momento del equipo tras el empate con el Elche en Los Cármenes. «Tuvimos la oportunidad de recortarles puntos después de muchas penas y dolor, y fue lo que les dije a mis compañeros antes de empezar, pero parece que los tres de arriba se escapan un poco. Pensamos en meternos en el 'play off' y luego habrá que ganar a los que toquen para subir», esgrimió.

Neva desveló encontrarse «bajo tratamiento» para poder jugar en Málaga este sábado. «Nunca terminé de tener malas sensaciones pero el nivel de exigencia del partido era máximo y esas pequeñas molestias no me permitían esprintar, así que preferí que saliera otro compañero que sí pudiera dar el 100%», señaló, en referencia a Brau. «Es una auténtica barbaridad el ambiente de fútbol y de Primera división que lleva el Málaga a su estadio. Siempre son partidos bonitos», agregó sobre el último derbi de la campaña.

El capitán espera un nuevo desplazamiento masivo de la afición en La Rosaleda. «Si conseguimos el ansiado ascenso será en gran parte por ellos», agradeció, con el recuerdo de las victorias recientes en Albacete y Cartagena. «Solo podemos darle las gracias por seguir a nuestro lado pese a todo lo que están sufriendo. Nos dejaremos todo lo que tenemos para devolver al equipo a Primera división ahora que estamos dando un poco más el do de pecho. Tenemos que llevar la ciudad donde se merece», sostuvo, agarrado a «la ilusión y los recuerdos vividos anteriormente» al comparar el recibimiento del sábado pasado con el de las semifinales de Copa del Rey con el Athletic.

En lo personal, Neva aseguró sentirse en paz con los hinchas después de mandarles callar tras marcar precisamente al Málaga en Los Cármenes por el duelo de la primera vuelta esta temporada. «Siento que me han perdonado. Tuve ese gesto porque vivíamos momentos de mucha incertidumbre y frustración y quizás no supe gestionarlo como debía, pero al poco y ya con la cabeza fría pedí disculpas. Cada vez que salto al campo me siento querido», defendió.

«Granada es mi segunda casa, después de ocho años ya en la ciudad y haber formado una familia. Es un orgullo llevar el brazalete de capitán de este equipo. De todos los capitanes que tuve aprendí la humildad, la profesionalidad y el respeto para intentar por lo menos no empeorarles», expuso acerca de esta responsabilidad. Ahora lidera «un vestuario con un ambiente magnífico, con relaciones interpersonales muy fuertes que ayudan a dar un paso adelante en los momentos más difíciles».

Por último, Neva elevó a Paco López sobre Diego Martínez como su entrenador preferido en el Granada. «Diego me dio la oportunidad y me pulió, pero con Paco disfruté mucho y le guardo un gran aprecio», admitió, bajo el deseo de que Fran Escribá «pase a la historia del club con otro ascenso» ahora. «Nos dio la calma de saber que somos buenos jugadores y de que tenemos mimbres como equipo para estar arriba. La clave fue intentar defender antes de atacar y no cometer errores groseros para ganar los partidos con la categoría que tenemos de medio campo hacia adelante», subrayó.