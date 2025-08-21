Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada CF

Carlos Muñiz, del comité aragonés, árbitro designado para el encuentro

Solo ha dirigido un encuentro a los rojiblancos, con victoria por 3-1 ante el Sporting de Gijón

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Jueves, 21 de agosto 2025, 14:54

Carlos Muñiz, del comité aragonés, es el árbitro designado para dirigir el partido entre el Eibar y el Granada, según anunció la RFEF, bajo esa práctica novedosa de hacerlo el día de antes de cada encuentro.

Este colegiado solo ha dirigido un enfrentamiento con el Granada en liza. Fue la temporada pasada, en Los Cármenes, en aquella plácida victoria por 3-1 ante el Sporting de Gijón. Lucas Boyé abrió el marcador y Hongla, con un golazo similar al del pasado sábado con el Deportivo, materializó el segundo. Juan Otero recortó diferencias para el conjunto asturiano, pero Manu Lama, poco después, consiguió la tercera diana que hizo sumar los tres puntos a los nazaríes, quienes ni siquiera vieron tarjetas amarillas en aquel choque.

El balance con el Eibar es de una cita, en la que cayó por 1-0 ante el Levante.

