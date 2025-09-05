Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los jugadores del Granada, con Gagnidze y Bouldini a la derecha, en mitad del último entrenamiento antes del duelo contra el Málaga. Ariel C. Rojas
Previa

Caras nuevas para remontar más que un derbi en el Granada

El cuadro rojiblanco busca evolucionar de la mano de sus últimos fichajes ante un Málaga lanzado mediante el liderazgo de sus jóvenes

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:49

La remontada se ansía por encima de todas las cosas en el Granada. Tras las tres derrotas consecutivas y los cero puntos en Liga que ... muestra el casillero nazarí, la dirección deportiva se movió en los últimos días del mercado para reforzar una plantilla falta de efectivos, experiencia y calidad. Así llegaron Álex Sola, Luka Gagnidze y Rubén Alcaraz, caras nuevas con las que empezar a levantar el vuelo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  2. 2 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada
  4. 4

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  5. 5 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  6. 6 Una manada de calderones sorprende a los vecinos de La Herradura
  7. 7

    Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años
  8. 8

    Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial
  9. 9

    Piden la entrega de todos los bienes a la orden que investiga el Vaticano
  10. 10

    Vigas gigantes y 188.000 kilos de tablero dan forma al viaducto sobre la A-92G

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Caras nuevas para remontar más que un derbi en el Granada

Caras nuevas para remontar más que un derbi en el Granada