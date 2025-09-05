Caras nuevas para remontar más que un derbi en el Granada

La remontada se ansía por encima de todas las cosas en el Granada. Tras las tres derrotas consecutivas y los cero puntos en Liga que ... muestra el casillero nazarí, la dirección deportiva se movió en los últimos días del mercado para reforzar una plantilla falta de efectivos, experiencia y calidad. Así llegaron Álex Sola, Luka Gagnidze y Rubén Alcaraz, caras nuevas con las que empezar a levantar el vuelo.

No será coser y cantar, pues por delante se aproxima un desafío de altura. El conjunto de Pacheta afronta el primer derbi de la campaña ante un Málaga lanzado en la clasificación y que no conoce aún la derrota. Encima, en La Rosaleda, campo maldito para los rojiblancos y capaz de decidir el resultado, como señaló el técnico burgalés en la previa. De hecho, el Granada tan solo ha vencido en uno de los últimos nueve duelos disputados allí desde su vuelta al fútbol profesional, justo hace siete años.

Pese a las bajas del internacional Adrián Niño, y de los lesionados Álex Pastor y Luismi, el equipo malaguista vive un momento dulce mediante el liderazgo y las diabluras de sus futbolistas más jóvenes, que son presente y futuro de la entidad. Una moneda al aire obligada por sus problemas económicos pasados que salió cara. Algo que busca el Granada en su caso tras reforzarse este verano con jugadores prometedores de las divisiones inferiores.

De momento, la fortuna no sonríe a los de Pacheta, castigados en el campeonato con tropiezos «evitables» de no haber sido por algunos errores flagrantes, según el preparador. El rodaje de la plantilla, ya por fin cerrada –hasta enero, al menos–, marcará su mejoría, pero no debe demorarse mucho más. La Segunda división no espera a nadie. El choque ante el Málaga destaca las dinámicas opuestas de uno y otro, pero el golpe de efecto tiene que llegar.

Con todo, el Granada se desplaza hasta la capital de la Costa del Sol sin un lateral zurdo puro. Ni Baïla Diallo por lesión, ni Pere Haro por sanción se encuentran entre los disponibles, otra dificultad añadida que el entrenador deberá solventar. Lo más lógico parece situar a Sergio Rodelas como carrilero, un rol que ya ejerció otrora. Sus prestaciones ofensivas conllevarían instalar una defensa con tres centrales en detrimento del 4-2-3-1 y del 4-3-3, dibujos predeterminados de Pacheta.

Otras variantes

En lugar del alhendinense, también podía entrar Diego Hormigo, lateral reconvertido ahora a zaguero y que ha llegado a jugar en banda, aunque sin brillo. Otra variante es la de Loïc Williams, que regresa tras cumplir sanción. A priori, al centro junto a Oscar Naasei y Manu Lama, pero no se descarta su aparición por la izquierda. En la derecha, Pau Casadesús repetiría titularidad, con Sola arrancando en el banquillo.

Bajo palos repetirá Luca Zidane pese a que acabó pitado contra el Mirandés. La convocatoria de Astralaga con España sub 21 deja al galo como único portero con ficha de primer equipo en la convocatoria. En la medular, el capitán Sergio Ruiz actuará de inicio de nuevo. Está por ver si en un trivote o en uno doble. En el primer caso, le acompañarían Pedro Alemañ y Manu Trigueros.

Por delante, José Arnaiz a modo de enganche, aunque con libertad de movimientos en ataque, y Mohamed Bouldini como referencia arriba. El marroquí tuvo un debut digno en Los Cármenes, pero llega la hora de enchufarse. Alcaraz y Gagnidze podrían refrescar en la segunda mitad a un Granada que contará con más de medio millar de hinchas en las grada, menos que en la última visita a Málaga al no sufragar el club el coste del viaje. Mucho más que un derbi en juego.