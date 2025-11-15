Operan al extremo Aimar Gómez, del Juvenil A, del ligamento cruzado

Canterano del GranadaOperan al extremo Aimar Gómez, del Juvenil A, del ligamento cruzado
El extremo izquierdo llevaba cuatro partidos esta temporada, con un gol
Granada
Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:44
Un canterano del Granada, Aimar Gómez, ha sido operado del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El extremo izquierdo del Juvenil A, captado de la ... cantera del Lugo la temporada pasada para competir en División de Honor, atravesará ahora una larga convalecencia probablemente hasta el curso siguiente no sin el apoyo del club a través de sus redes sociales incluso.
Aimar Gómez llevaba cuatro partidos, titular en dos de ellos con un gol incluso, tras firmar cuatro el pasado ejercicio.
