El canterano Aimar Gómez, tras la operación. Granada CF

Canterano del Granada

Operan al extremo Aimar Gómez, del Juvenil A, del ligamento cruzado

El extremo izquierdo llevaba cuatro partidos esta temporada, con un gol

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:44

Un canterano del Granada, Aimar Gómez, ha sido operado del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El extremo izquierdo del Juvenil A, captado de la ... cantera del Lugo la temporada pasada para competir en División de Honor, atravesará ahora una larga convalecencia probablemente hasta el curso siguiente no sin el apoyo del club a través de sus redes sociales incluso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

