Mario Jiménez 'toca' el primer equipo tras promocionar al filial

José Ignacio Cejudo Granada Lunes, 11 de agosto 2025, 19:18

El Al Ain acababa de marcar su tercer gol en Los Cármenes cuando Pacheta mandó al campo a un futbolista nacido en 2007. El joven ... Mario Jiménez debutó con el primer equipo para el último cuarto de hora del Trofeo Ciudad de Granada sin haber jugado aún en competición con el Recreativo, que sí integra ya desde la presente pretemporada. El centrocampista reemplazó a Manu Trigueros ante las ausencias de Martin Hongla o Anthony Obi, que acumular rondaje por la mañana contra el combinado sub-23 emiratí en la Ciudad Deportiva del club, y se fajó con orgullo sobre el césped del estadio del Zaidín.

Mario Jiménez, murciano, fue captado por la cantera del Granada hace dos años. Su primera temporada la pasó en el Juvenil 'B', con el que marcó siete goles, y la pasada ya estuvo en el 'A' de División de Honor con otros cuatro tantos aunque también jugó con el equipo 'C' sénior. Este curso lo pasará bajo las órdenes de Luis Bueno en el filial de Tercera RFEF, pero Pacheta no pierde ojo de su buena planta física y su capacidad de recorrido como características que prioriza en un centrocampista. Fue la novedad en la convocatoria tras algunas sesiones con los 'mayores'.

