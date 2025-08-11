Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mario Jiménez conduce un balón contra el Al Ain. José Miguel Baldomero

Canterano del Granada

Mario Jiménez 'toca' el primer equipo tras promocionar al filial

El centrocampista murciano, nacido en 2007, debutó contra el Al Ain para el último cuarto de hora

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:18

El Al Ain acababa de marcar su tercer gol en Los Cármenes cuando Pacheta mandó al campo a un futbolista nacido en 2007. El joven ... Mario Jiménez debutó con el primer equipo para el último cuarto de hora del Trofeo Ciudad de Granada sin haber jugado aún en competición con el Recreativo, que sí integra ya desde la presente pretemporada. El centrocampista reemplazó a Manu Trigueros ante las ausencias de Martin Hongla o Anthony Obi, que acumular rondaje por la mañana contra el combinado sub-23 emiratí en la Ciudad Deportiva del club, y se fajó con orgullo sobre el césped del estadio del Zaidín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Queman seis viviendas en Pinos Puente relacionadas con el homicidio de un joven
  2. 2 La espectacular bola de fuego que se vio en el cielo de Granada y otras partes de Andalucía
  3. 3

    La nueva ley que permite desalojar a los okupas en 15 días
  4. 4

    «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo»
  5. 5

    Una Granada repleta de tesoros por descubrir (y gratis)
  6. 6 El bar de Granada que ofrece tapas a la brasa: «Es nuestra especialidad y a la gente les encantan»
  7. 7

    La venta de viviendas okupadas se duplica en Granada en tres meses
  8. 8

    «No me puedo jubilar. Voy a tener que trabajar hasta que me muera»
  9. 9

    El juzgado decreta el secreto de actuaciones en el homicidio de Pinos Puente
  10. 10

    Lucas Boyé padece un esguince de ligamento lateral en su rodilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mario Jiménez 'toca' el primer equipo tras promocionar al filial

Mario Jiménez &#039;toca&#039; el primer equipo tras promocionar al filial