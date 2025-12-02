Gambín faltará por sanción en el partido de Copa del Rey en Tenerife

Mario Jiménez Gambín no podrá jugar el partido del Granada en Tenerife por la Copa del Rey este jueves. El centrocampista arrastra una sanción de ... dos partidos por su expulsión con el Recreativo, al concluir con victoria la visita al Atlético Porcuna, por verse involucrado en la trifulca que siguió a la agresión que él mismo sufrió. El club recurrió el castigo, pero su alegación no prosperó.

Gambín fue titular en la visita al Roda por la anterior eliminatoria de la Copa, sustituido pasada ya la hora y tras el 0-3 de la 'manita'. Estuvo muy participativo, con bastante llegada al área del rival de Tercera RFEF. «Mario venía de jugar setenta minutos con el Recreativo el domingo pero es un buen futbolista, que entiende el juego y nos da muestras de que puede participar. Estuvo serio, con mucho trabajo, y no era fácil con lo que exigimos en esa posición», le elogió Pacheta.

El centrocampista murciano de 18 años debutó en Segunda división durante la recta final de la derrota con el Deportivo de La Coruña en Los Cármenes -donde ya jugó el trofeo de presentación con el Al-Wehda- que inauguró el campeonato y volvió a ir convocado sin jugar ante Eibar, Andorra y Racing. Con el Recreativo acumula diez partidos con un gol, luciendo el brazalete de capitán incluso alguna vez. No había jugado con el filial hasta esta temporada, alternando el Juvenil A de División de Honor con el C el curso pasado tras su fichaje en 2023.

Oportunidad para Flores

De aquella trifulca con el Atlético Porcuna salió también expulsado Juanjo Flores, precisamente por defender a Gambín, pero el central sevillano recibió un único partido de sanción así que estará disponible para Pacheta en Tenerife tras debutar ya en la Copa aunque fuera desde el banquillo con el Roda. Paradójicamente, le beneficia la sanción sobre el centrocampista dentro de las cábalas de Pacheta para conformar una alineación nueva respecto a la Liga.

Siguiendo la lógica de la eliminatoria anterior, lo normal es que descanse la defensa al completo así como Sergio Ruiz y Pedro Alemañ en el centro del campo. La sanción de Gambín resta un efectivo para la rotación en la medular, algo que podría reabrir la puerta a Rubén Alcaraz tras su suplencia en León para que Flores comparta la zaga con Diego Hormigo toda vez que el pivote catalán podría actuar también de central en Tenerife.