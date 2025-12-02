Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gambín disputa un balón dividido durante la visita al Roda. LOF

Canterano del Granada CF

Gambín faltará por sanción en el partido de Copa del Rey en Tenerife

El centrocampista arrastra un segundo encuentro de castigo por su expulsión tras verse agredido en un duelo con el Recreativo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:33

Comenta

Mario Jiménez Gambín no podrá jugar el partido del Granada en Tenerife por la Copa del Rey este jueves. El centrocampista arrastra una sanción de ... dos partidos por su expulsión con el Recreativo, al concluir con victoria la visita al Atlético Porcuna, por verse involucrado en la trifulca que siguió a la agresión que él mismo sufrió. El club recurrió el castigo, pero su alegación no prosperó.

