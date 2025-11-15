El Granada ofrece un taller formativo a sus porteros

El Granada completó en la Ciudad Deportiva esta semana la primera sesión del taller formativo de metodología para los entrenadores de porteros de su cantera, ... a cargo de Rafa Avilés, responsable del área y miembro del cuerpo técnico del Recreativo Granada.

La jornada comenzó en la sala de prensa, donde se estudiaron los distintos métodos de trabajo, de forma tanto individual como colectiva; la capacidad de generar diferentes contextos; los hábitos a entrenar; o el proceso de desarrollo de distintas capacidades y características.

Posteriormente, se pasó a trabajar sobre el terreno de juego, junto a guardametas en etapa cadete, con el objetivo de trasladar al campo lo anteriormente tratado.

Esta se trató de la primera de las sesiones previstas a lo largo de la temporada, en la que participarán los técnicos de porteros que componen la cantera del club, así como los jóvenes de distintas edades que forman parte del fútbol base rojiblanco.