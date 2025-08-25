Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manu Maza recoge el galardón de MVP del Trofeo Ciudad del Mantecado con el Juvenil A. Granada CF
Talento de la capital

La cantera del Granada recupera a Manu Maza

El centrocampista del año 2007 se fue al Sevilla como cadete y ahora vuelve

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:23

La cantera del Granada recuperó este verano al prometedor Manu Maza. Este centrocampista del año 2007 ya ha destacado en tres partidos amistosos con el ... Recreativo al que dirigirá Luis Bueno en Tercera RFEF aunque en principio formará parte del Juvenil A de División de Honor. Natural de la capital y residente en Santa Fe, Maza se fue al Sevilla como cadete tras pasar por la estructura rojiblanca y ahora regresa algo desencantado al entender que allí priorizaron la promoción de otros jugadores antes que la suya. El granadino antepuso la vuelta a casa sobre el interés de Girona, Levante o Castellón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fany, «la mitad china, mitad churrianera» con la taberna de las 50 mesas llenas
  2. 2

    La armera granadina que cuenta con un ejército de seguidores
  3. 3 Amenaza de tormentas, rayos y posibles reventones en Granada este domingo
  4. 4

    Denuncian ruidos e insalubridad de un chalet okupado junto a su urbanización
  5. 5

    El vídeo que muestra la noche de tensión por el fuego en la Fuente de la Bicha
  6. 6 Acumulaba 11 bombonas de gas esparcidas al lado de un terreno que se había incendiado
  7. 7

    Medios aéreos, bomberos del Infoca y Diputación combaten un incendio forestal en la Sierra de Alhama
  8. 8

    La posible salida de Hongla sigue abierta en el Granada
  9. 9

    El retrato más fiel de Isabel la Católica
  10. 10 Un emprendedor de un pueblo de Granada triunfa con sus espectáculos musicales y gastronomía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La cantera del Granada recupera a Manu Maza

La cantera del Granada recupera a Manu Maza