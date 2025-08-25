La cantera del Granada recupera a Manu Maza

La cantera del Granada recuperó este verano al prometedor Manu Maza. Este centrocampista del año 2007 ya ha destacado en tres partidos amistosos con el ... Recreativo al que dirigirá Luis Bueno en Tercera RFEF aunque en principio formará parte del Juvenil A de División de Honor. Natural de la capital y residente en Santa Fe, Maza se fue al Sevilla como cadete tras pasar por la estructura rojiblanca y ahora regresa algo desencantado al entender que allí priorizaron la promoción de otros jugadores antes que la suya. El granadino antepuso la vuelta a casa sobre el interés de Girona, Levante o Castellón.

Maza es un centrocampista asociativo que, pese a su falta de talla, aporta mucho dinamismo en la medular. Este verano ya le proclamaron MVP del Trofeo Ciudad del Mantecado, en Estepa, pese a la victoria del Betis en la final. La temporada pasada jugó 30 partidos en División de Honor de la que acabó subcampeón con el Sevilla, titular en catorce de ellos. En 2019 destacó mucho durante el torneo internacional de LaLiga Promises que se disputó en Abu Dhabi y en el que solamente perdió en la final con el Real Madrid tras un 'póker' del hijo de José Antonio Reyes.

La dirección de la cantera del Granada llevaba años atenta a la evolución de Maza ante la posibilidad de recuperarle pese a su progresión en el Sevilla. Las buenas formas bajo las que se produjo su salida favoreció su vuelta. El club pretende que su Juvenil A tenga una mayoría de futbolistas granadinos, con retornos como el de Maza, pese a las marchas del delantero Kevlin Henry, del centrocampista Mario Barella y del lateral izquierdo Iván Jiménez al Villarreal este mismo verano; casos ya aislados en comparación al pasado por el desarrollo del proyecto en la base.

Flores, otro juvenil destacado

Otro juvenil que viene destacando durante la pretemporada del Recreativo es el central sevillano Juanjo Flores, captado hace un año y medio del San Roque tras pasar por las canteras del Betis, del Nervión o del Utrera. Nacido en 2007 como Maza, también él aspira a minutos con el filial en Tercera RFEF después de contribuir a los cuartos de final en la Copa del Rey de División de Honor la temporada pasada.

Otra promesa granadina que ha vuelto a la cantera es el mediapunta Carlos Martínez, apodado 'Modric' por su parecido físico con el futbolista 'ex' del Real Madrid. A sus 20 años ya, se ha enrolado en el equipo 'C' tras militar en el Atlético Monachil de Primera Andaluza la temporada pasada, con un paso previo por el Guadix en el que se formó y del que le captó como cadete el Betis.