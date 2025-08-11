Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adolfo Martínez dirige un entrenamiento del Granada C en la Ciudad Deportiva del club. Granada CF

Cantera del Granada

Adolfo seguirá como entrenador del 'C'

El exfutbolista del filial encadena dos ascensos hasta la Primera Andaluza

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:07

El Granada anunció este lunes la renovación de Adolfo Martínez como primer entrenador de su equipo 'C' masculino por una temporada más. Esta campaña lo dirigirá en Primera Andaluza tras dos ascensos consecutivos desde la Tercera tras su creación en 2023. El curso pasado concluyó campeón con 87 puntos al no perder ni un partido y apenas empatar dos.

Adolfo, natural de Monachil, pasó por el filial del Granada de 2011 a 2015 contribuyendo a sus saltos de Primera Andaluza preciasmente a Segunda B. Antes pasó por el Imperio de Albolote, el Granada Atlético y el Málaga, tras salir de su pueblo, y seguiría por Maracena, Huétor Tájar, El Ejido 2012 y Huétor Vega.

También continuará en su puesto como entrenador Sergio Ortiz, al frente del Juvenil 'A' de División de Honor. En su caso, tras promocionar a mitad de la temporada pasada con el salto de Raúl Barroso al Recreativo por la destitución de Jon Erice.

