Los futbolistas del Granada celebran uno de sus goles a la Real Sociedad B. José Miguel Baldomero
Los canales por los que se podrá ver gratis el Granada - Las Palmas

El partido inaugural de la jornada será retransmitido en abierto

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:55

El partido que medirá al Granada con la UD Las Palmas este viernes en Los Cármenes (20.30 horas) será retransmitido en abierto por varias vías. Además de LaLiga Hypermotion TV, el canal de la patronal del fútbol español para la categoría de plata, también lo ofrecerán de manera gratuita Canal Sur, Televisión Canaria y Gol a través de Ten.

Será el segundo partido del Granada durante el presente campeonato que se televise sin coste alguno. También fue ofrecido ya así el derbi en Málaga de la cuarta jornada.

