Los canales por los que se podrá ver gratis el Granada - Las Palmas

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 10 de octubre 2025, 11:55 Comenta Compartir

El partido que medirá al Granada con la UD Las Palmas este viernes en Los Cármenes (20.30 horas) será retransmitido en abierto por varias vías. Además de LaLiga Hypermotion TV, el canal de la patronal del fútbol español para la categoría de plata, también lo ofrecerán de manera gratuita Canal Sur, Televisión Canaria y Gol a través de Ten.

Será el segundo partido del Granada durante el presente campeonato que se televise sin coste alguno. También fue ofrecido ya así el derbi en Málaga de la cuarta jornada.