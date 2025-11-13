La Camerún de Hongla, fuera del Mundial

Granada CFLa Camerún de Hongla, fuera del Mundial
El centrocampista del Granada juega tras el descanso en la derrota ante RD Congo por 0-1 que le impide clasificarse para EEUU 2026
Granada
Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:11
La Camerún de Martin Hongla no disputará el próximo Mundial, que se celebrará en Estados Unidos en 2026. El centrocampista rojiblanco saltó al campo tras ... el descanso en sustitución de Baleba.
Los 'leones indomables' cayeron eliminados en la repesca africana tras su derrota ante la República Democrática del Congo por 0-1, que marcó en el minuto 91 del partido por mediación de Chancel Mbemba. A este combinado le tocará disputar la final por una plaza en la competición ante Nigeria el próximo domingo.
Hongla, por su parte, termina este periplo con su selección y podrá regresar a Granada. Camerún sí estará en la Copa de África, que arranca a finales de diciembre.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión