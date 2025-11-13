La Camerún de Hongla, fuera del Mundial

La Camerún de Martin Hongla no disputará el próximo Mundial, que se celebrará en Estados Unidos en 2026. El centrocampista rojiblanco saltó al campo tras ... el descanso en sustitución de Baleba.

Los 'leones indomables' cayeron eliminados en la repesca africana tras su derrota ante la República Democrática del Congo por 0-1, que marcó en el minuto 91 del partido por mediación de Chancel Mbemba. A este combinado le tocará disputar la final por una plaza en la competición ante Nigeria el próximo domingo.

Hongla, por su parte, termina este periplo con su selección y podrá regresar a Granada. Camerún sí estará en la Copa de África, que arranca a finales de diciembre.