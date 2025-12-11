Caja Rural Granada, nuevo patrocinador principal del Granada durante diez partidos

Caja Rural Granada se incorporará como patrocinador principal del frontal de la camiseta durante diez partidos oficiales de la presente temporada, en el marco del ... proyecto de patrocinio rotatorio que el Club desarrolla junto a Cámara de Comercio de Granada.

La presencia de Caja Rural Granada en la parte delantera de la equipación «supondrá un paso adelante respecto al rol que ya desempeña como patrocinador oficial de la manga, ampliando así su visibilidad dentro del primer equipo rojiblanco».

El acuerdo contempla un total de diez encuentros —cinco en casa y cinco fuera—, que no se disputarán de forma consecutiva. Los dos primeros tendrán lugar ahora, frente al Sporting de Gijón y el Albacete Balompié, mientras que los ocho restantes se desarrollarán a partir del mes de febrero.

«Esta alianza representa una oportunidad única para la entidad financiera, que podrá lucir su imagen en el frontal de la camiseta durante los partidos asignados, y también para los aficionados, que podrán adquirir la camiseta con este diseño especial por tiempo limitado, coincidiendo con las semanas en las que se disputen dichos encuentros», señala en una nota de prensa.

Con este acuerdo, Caja Rural Granada y el Granada CF refuerzan una relación de colaboración consolidada, impulsando conjuntamente iniciativas que contribuyen al crecimiento del club y al apoyo del tejido social y económico de la provincia.

Esta acción se suma al convenio de patrocino que la entidad mantiene con el club desde hace más de quince años. Éste, incluye, además de la presencia de marca en distintos espacios, importantes ventajas para el aficionado en la adquisición o renovación de su abono, hasta en nueve meses sin intereses y comisiones con la tarjeta de crédito de Caja Rural Granada, y descuentos del 10 % en la compra de material deportivo oficial con la tarjeta de débito oficial 'Granada CF Caja Rural Granada' en las tiendas del club.