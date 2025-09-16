Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Johan Plat, en una comparecencia con el Castellón. CD Castellón
LaLiga Hypermotion

Cae el entrenador del Castellón, primer cese en Segunda

El conjunto 'orellut' despide a Johan Plat por el mal arranque liguero y promociona al técnico del filial, el exvalencianista Pablo Hernández

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:02

El Castellón destituyó a su entrenador Johan Plat tras el mal arranque liguero, el primero en caer esta temporada en Segunda división. El conjunto 'orellut' ... confirmó el cese con un comunicado y nombró como nuevo técnico de manera provisional a Pablo Hernández, responsable del banquillo del filial y exfutbolista valencianista.

