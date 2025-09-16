Cae el entrenador del Castellón, primer cese en Segunda
El conjunto 'orellut' despide a Johan Plat por el mal arranque liguero y promociona al técnico del filial, el exvalencianista Pablo Hernández
Granada
Martes, 16 de septiembre 2025, 12:02
El Castellón destituyó a su entrenador Johan Plat tras el mal arranque liguero, el primero en caer esta temporada en Segunda división. El conjunto 'orellut' ... confirmó el cese con un comunicado y nombró como nuevo técnico de manera provisional a Pablo Hernández, responsable del banquillo del filial y exfutbolista valencianista.
Tras cinco jornadas, el Castellón se halla en descenso con tan solo dos puntos, fruto de dos empates y tres derrotas. Ocupa el vigésimo puesto de la clasificación y se sitúa a tan solo dos unidades de la permanencia, así como una por encima del Granada, colista en solitario de la categoría.
