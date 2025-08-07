El Cádiz rescinde el contrato de Fede San Emeterio

Fede San Emeterio, centrocampista con pasado rojiblanco, quedó libre tras su rescisión de contrato con el Cádiz. El club amarillo ejecutó esta vía de manera ... unilateral después de que el cántabro no entrase en los planes del entrenador Gaizka Garitano de cara a la próxima temporada.

Pese a que arrancó la pretemporada con el resto de sus compañeros, el mediocentro no entró en las convocatorias del Cádiz en los últimos amistosos del verano. Recaló en el Nuevo Mirandilla en 2022, participando en dos permanencias consecutivas en Primera división con el cuadro de la 'tacita de plata'. Disputó 75 partidos y anotó dos goles en sus tres campañas.

Como nazarí, San Emeterio fue pieza clave en el once de Diego Martínez en Segunda. Junto a Ángel Montoro, el cántabro formó la dupla titular de la sala de máquinas, llegando a marcar el tanto que elevó al Granada hasta la élite en un empate a uno contra el Mallorca en la penúltima jornada del curso 19/20 -aunque el ascenso se aseguró mediante resultados de terceros-.