Álex Sola celebra en El Plantío su primer gol con el Granada. LOF

Goleador en el Granada

Sola: «Las cosas serán de otra manera a partir de ahora»

Zona mixta ·

«Llevaba mucho sin marcar y tenía muchas ganas de celebrarlo con mi nuevo equipo y con la afición desplazada», celebra

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:00

Álex Sola se congratuló por «un buen partido» del Granada en Burgos. «Aguantamos con 0-0 la primera parte, que era algo importante para nosotros, ... y competimos muy bien aunque debimos materializar alguna jugada porque chutamos poco, pero estamos contentos porque El Plantío es un campo complicado, que aprieta mucho, y estamos convencidos de que a partir de ahora las cosas serán de otra manera porque nos pusimos por delante además. Seguiremos trabajando para sacar los tres puntos en Huesca», emplazó el extremo firmado libre del Getafe de Primera división.

