Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El entrenador del Recreativo Granada, Luis Bueno, en un partido anterior. GCF
Rueda de prensa

Bueno: «Encadenar cuatro triunfos es muy complicado en Tercera»

El entrenador del Recreativo Granada valora el triunfo de sus futbolistas ante el Torreperogil en Tercera

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:45

Comenta

El entrenador del filial, Luis Bueno, alabó a sus futbolistas tras la victoria, con el arranque irregular de Liga en la cabeza aún. «Estaba claro ... que había que tener pausa y darle confianza al trabajo diario de los chicos. Resulta s muy complicado conseguir cuatro triunfos consecutivos en esta categoría, así como mantener el nivel de intensidad y exigencia», declaró.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  2. 2 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  3. 3 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  4. 4

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  5. 5 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  6. 6 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  7. 7

    Investigan al alcalde de Huétor Tájar por presuntas anomalías en la elección del jefe de la Policía Local
  8. 8

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
  9. 9 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  10. 10 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bueno: «Encadenar cuatro triunfos es muy complicado en Tercera»

Bueno: «Encadenar cuatro triunfos es muy complicado en Tercera»