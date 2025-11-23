Bueno: «Encadenar cuatro triunfos es muy complicado en Tercera»

El entrenador del filial, Luis Bueno, alabó a sus futbolistas tras la victoria, con el arranque irregular de Liga en la cabeza aún. «Estaba claro ... que había que tener pausa y darle confianza al trabajo diario de los chicos. Resulta s muy complicado conseguir cuatro triunfos consecutivos en esta categoría, así como mantener el nivel de intensidad y exigencia», declaró.

«Sometimos al Torreperogil. Si no cometemos errores de bulto como nos pasaba al principio, somos capaces de castigar al rival cuando llegan sus desajustes. No miramos la clasificación, ya que todos los equipos de Tercera tienen oficio y pueden ponerte en problemas», sentenció.

Seydou Fall

También compareció tras el envite el central Seydou Fall. «El inico de campeonato fue complicado y algunos nos dieron por muertos para el ascenso, pero con humildad y trabajo están saliendo las cosas ahora. Nos vamos muy contentos. Contra el Torreperogil, salimos a competir y ganar con el cuchillo entre los dientes. Marcar antes del descanso nos dio confianza y alivio, mientras que para ellos fue un palo. Ahí estuvo la clave», cerró.