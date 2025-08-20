Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lucas Boyé, en Los Cármenes. Pepe Marín

Granada CF

Boyé se despide para ir al Alavés y los rojiblancos podrán inscribir

El anuncio del traspaso es inminente y con este se sabrá a cuántos fichajes puede incluir ante LaLiga

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:38

Lucas Boyé jugará en el Deportivo Alavés, salvo giro extraño. El Granada y el conjunto vitoriano ya se entienden para el traspaso del futbolista argentino, ... que se encuentra en sus últimos flecos documentales. La cantidad definitiva no ha trascendido aún, pero una vara de medir al respecto estará en si los rojiblancos pueden inscribir con ello a sus cuatro fichajes pendientes: Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo. Boyé ya se despidió de sus compañeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo
  2. 2

    Así será la nueva piscina de la Chana, ubicada en la zona de Acacias
  3. 3

    Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca
  4. 4 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  5. 5 El Infoca trabaja de madrugada en el incendio de Benamaurel y Castilléjar
  6. 6

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  7. 7 Dejó Inglaterra, encontró el amor y ahora vende casas baratas en Granada: «Aquí la vida es auténtica»
  8. 8

    «Solo ellos dos saben lo que pasó esa noche»
  9. 9 El pueblo de Granada famoso por sus higos y brevas tempranas desde la época romana
  10. 10 El restaurante que ofrece «un jardín oculto para desconectar» a un paso de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Boyé se despide para ir al Alavés y los rojiblancos podrán inscribir

Boyé se despide para ir al Alavés y los rojiblancos podrán inscribir