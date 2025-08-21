Boyé dejará margen pero obliga a buscar otro delantero como poco en el mercado

La falta de anuncio oficial genera inquietud, pero todo hace indicar que Granada y Alavés darán conformidad en las próximas horas al fichaje de Lucas ... Boyé por el cuadro blanquiazul.

Ambos equipos tienen partido este viernes, pero solo el rojiblanco tiene prisa debido a las necesidades de inscripción. Durante toda la semana se han barajado cifras en torno al traspaso. El Granada quería seis millones por el total del pase, de lo que le correspondería el 70%. El Alavés estaba en cuatro en su momento, pero el paso de los días acercó el acuerdo en torno a una cifra más acorde a la deseada por la dirección nazarí, aunque incluyendo variables.

Si fueran cinco fijos, el Granada recibiría 3,5 millones y el Elche, poseedor del 30%, 1,5. Los rojiblancos necesitaban algo más de tres 'kilos' para cubrir la amortización del fichaje de Boyé en su día, que salen de los seis que costó más algunos bonus por participación divididos entre las cuatro temporadas por las que firmó –le quedaban dos por contabilizar–. En teoría, como poco cubrirá esta cantidad con lo que se lleva seguro. Al liberar también su sueldo, la liquidez será importante, aunque este viernes se sabrá para cuántos no inscritos le da. El orden probable será apuntar a Souleymane Faye y Jorge Pascual si no hay para más. Luego a José Arnaiz y por último a Diego Hormigo.

«He querido tener varias veces a Boyé, me gustan sus características. Lo nombro porque es un hueco que se nos abrió en la delantera», declaró sin tapujos Eduardo 'Chacho' Coudet, entrenador del Alavés, en la rueda de prensa previa a su encuentro con el Betis.

Sin Boyé y con Weissman en la rampa de salida también, el Granada tendrá que ir sí o sí a por un delantero más como poco. Además del ofrecimiento de Etienne Eto'o, en su momento tanteó a Izeta, del Athletic, pero no está claro que salga cedido en este mercado.

Los rojiblancos también aceleran en la rescisión de Pablo Insua. En función de lo que perdone, más margen para los rojiblancos. El acuerdo también es inminente. Se irá al Zaragoza.

Menos rápida va la marcha Weissman. El equipo que lo pretende, el Wolfsberger, ganó 2-1 al Omonia en la ida del 'play off' de acceso a la Conference League.