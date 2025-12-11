Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bourama, prometedor defensa juvenil, renueva con el Granada CF

El zaguero, de 17 años, firma hasta junio de 2028

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:58

El Granada anunció la renovación del contrato del prometedor defensa juvenil Bourama Dembelé, de 17 años. Su ampliación llegará hasta el 30 de junio de ... 2028. Bourama se ha convertido en un habitual en las alineaciones del Recreativo Granada, filial rojiblanco, jugando indistintamente tanto de central como de lateral izquierdo.

