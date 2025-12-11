Bourama, prometedor defensa juvenil, renueva con el Granada CF

ApuestaBourama, prometedor defensa juvenil, renueva con el Granada CF
El zaguero, de 17 años, firma hasta junio de 2028
Granada
Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:58
El Granada anunció la renovación del contrato del prometedor defensa juvenil Bourama Dembelé, de 17 años. Su ampliación llegará hasta el 30 de junio de ... 2028. Bourama se ha convertido en un habitual en las alineaciones del Recreativo Granada, filial rojiblanco, jugando indistintamente tanto de central como de lateral izquierdo.
El zaguero, nacido en Mali, llegó a la entidad en 2025 para formar parte del Juvenil B. Con el Recreativo lleva doce encuentros ya, diez de ellos como titular.
El club ata a uno de sus jóvenes talentos, como ya hizo hace poco con el central Flores, en dinámica del primer equipo.
