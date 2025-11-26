Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Moha Bouldini toca balón durante un entrenamiento anterior. Pepe Marín
Novedad en el Granada CF

Bouldini vuelve a entrenar con el grupo un mes y medio después

El delantero empieza a ver la luz al final del túnel tras su esguince en el tobillo derecho

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:02

Moha Bouldini volvió a entrenar con el resto del grupo en la Ciudad Deportiva del Granada este miércoles, un mes y medio después de la ... última vez, según mostraron tanto el club como el propio futbolista en redes sociales. El delantero marroquí empieza a ver la luz al final del túnel tras el esguince que sufrió en su tobillo derecho a los pocos minutos de ingresar al partido con Las Palmas en Los Cármenes.

