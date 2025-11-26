Bouldini vuelve a entrenar con el grupo un mes y medio después
El delantero empieza a ver la luz al final del túnel tras su esguince en el tobillo derecho
Granada
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:02
Moha Bouldini volvió a entrenar con el resto del grupo en la Ciudad Deportiva del Granada este miércoles, un mes y medio después de la ... última vez, según mostraron tanto el club como el propio futbolista en redes sociales. El delantero marroquí empieza a ver la luz al final del túnel tras el esguince que sufrió en su tobillo derecho a los pocos minutos de ingresar al partido con Las Palmas en Los Cármenes.
Bouldini apenas ha podido jugar cinco partidos con el Granada desde que fuera cedido por el Deportivo de La Coruña en trueque de préstamos con Stoichkov. Titular en los dos primeros, ya tuvo que ser sustituido por problemas en esa articulación en Málaga tras una asistencia para Pau Casadesús y apenas pudo intervenir en tres jornadas más tras dos encuentros en el dique seco.
