Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Moha Bouldini, en un entrenamiento anterior con el Granada. Á. M.

Entrenamiento

Bouldini trabaja aparte del grupo en su proceso de recuperación

Salvo milagro, el delantero del Granada seguirá fuera de la convocatoria una jornada más

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:24

Comenta

Mohamed Bouldini continúa inmerso en su proceso de recuperación. El delantero del Granada realizó trabajo aparte del grupo de la mano del readaptador Manu Dimas ... durante la sesión del jueves, por lo que no estará disponible para el partido contra el Zaragoza del domingo en Los Cármenes salvo milagro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3

    El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  8. 8

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  9. 9 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»
  10. 10 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bouldini trabaja aparte del grupo en su proceso de recuperación

Bouldini trabaja aparte del grupo en su proceso de recuperación