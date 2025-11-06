Bouldini trabaja aparte del grupo en su proceso de recuperación

Mohamed Bouldini continúa inmerso en su proceso de recuperación. El delantero del Granada realizó trabajo aparte del grupo de la mano del readaptador Manu Dimas ... durante la sesión del jueves, por lo que no estará disponible para el partido contra el Zaragoza del domingo en Los Cármenes salvo milagro.

El marroquí encadena cerca de un mes lesionado de su tobillo izquierdo tras doblárselo en el empate a cero ante Las Palmas en Los Cármenes. Ya le dio problemas al principio del curso tras recibir un pisotón en La Rosaleda, golpe por el que también se ausentó durante algunas jornadas en su momento.

Otros rojiblancos como Sergio Rodelas, Jorge Pascual y Pau Casadesús gestionaron cargas, algo habitual en los entrenamientos de la semana. Los juveniles Carlos Guirao y Rayan, así como los recreativistas Iker García, Gael Joel, Flores y Gambín, completaron los ejercicios de los 'mayores'.