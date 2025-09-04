Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mohamed Bouldini se fotografía con un aficionado en Los Cármenes. Ariel C. Rojas
Fichaje del Granada

Bouldini: «Pacheta me dijo que le faltaba mi perfil en el equipo»

El delantero del Granada valora la plantilla tras su presentación oficial

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:29

«Antes de venir, el míster me comentó que le faltaba un delantero con mi perfil. Alguien que aguantase el balón, que dominara el juego ... aéreo y que ayudara al equipo con mucho trabajo y sacrificio», reveló Bouldini en zona mixta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  2. 2

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  3. 3

    La Junta licita el plan definitivo que decidirá por dónde crecerá el metro en la próxima década
  4. 4

    Oficial: el Granada ficha a Rubén Alcaraz
  5. 5

    Roban dos vehículos de alta gama en una semana en Motril
  6. 6

    La Alhambra estrena el Carmen de los Porcel, donde irá el museo Amazigh
  7. 7 Las 3 rutas y el pequeño monumento de Granada que enamoraron al actor Luke Evans: «Está deseando volver»
  8. 8

    El Covirán cierra el fichaje del escolta dominicano Jassel Pérez
  9. 9

    Los vecinos de Castell esperan el nuevo acceso a la playa de Cambriles, ya en sus últimos compases de tramitación
  10. 10

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bouldini: «Pacheta me dijo que le faltaba mi perfil en el equipo»

Bouldini: «Pacheta me dijo que le faltaba mi perfil en el equipo»