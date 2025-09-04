Bouldini: «Pacheta me dijo que le faltaba mi perfil en el equipo»
El delantero del Granada valora la plantilla tras su presentación oficial
Granada
Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:29
«Antes de venir, el míster me comentó que le faltaba un delantero con mi perfil. Alguien que aguantase el balón, que dominara el juego ... aéreo y que ayudara al equipo con mucho trabajo y sacrificio», reveló Bouldini en zona mixta.
Sobre los objetivos de la temporada, el marroquí afirmó que «hay que pelear por todo y trabajar para ganar cada partido. Ya veremos dónde podemos llegar». También valoró la plantilla rojiblanca tras comprobar su rendimiento en su debut ante el Mirandés. «Jugamos bien y tenemos buen equipo como para sacar grandes resultados. Iremos a por ello», terminó.
