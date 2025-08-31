Bouldini debuta en una convocatoria sin Hongla

Granada - MirandésBouldini debuta en una convocatoria sin Hongla
El camerunés, en la rampa de salida y 'despistado', estuvo los dos últimos entrenamientos sin ejercitarse a pleno rendimiento
Granada
Domingo, 31 de agosto 2025, 18:35
Martin Hongla se quedó finalmente fuera de la convocatoria del Granada para recibir al Mirandés este domingo (21.30 horas). El camerunés, en la rampa ... de salida y 'despistado' por las conjeturas sobre su futuro, estuvo los dos últimos entrenamientos sin ejercitarse a pleno rendimiento; sí integra la lista, por ejemplo, Shon Weissman aunque también se trabaje para su marcha.
La convocatoria de 21 futbolistas incluyó al debutante Mohamed Bouldini y presentó también las bajas del sancionado Loïc Williams tras su expulsión en Ipurua y del lesionado Baïla Diallo. Con ficha 'B', y además de Oscar Naasei y Sergio Rodelas, la completaron Seydou, Gael Joel, Dominique, Pere Haro y Samu Cortés.
