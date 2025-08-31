Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mohamed Bouldini, antes de un entrenamiento ya con el Granada. Ariel C. Rojas

Granada - Mirandés

Bouldini debuta en una convocatoria sin Hongla

El camerunés, en la rampa de salida y 'despistado', estuvo los dos últimos entrenamientos sin ejercitarse a pleno rendimiento

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:35

Martin Hongla se quedó finalmente fuera de la convocatoria del Granada para recibir al Mirandés este domingo (21.30 horas). El camerunés, en la rampa ... de salida y 'despistado' por las conjeturas sobre su futuro, estuvo los dos últimos entrenamientos sin ejercitarse a pleno rendimiento; sí integra la lista, por ejemplo, Shon Weissman aunque también se trabaje para su marcha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada
  2. 2

    Temporeras recurren a la prostitución en Zafarraya para completar su jornal
  3. 3

    Salva la vida a un hombre que sufrió un atragantamiento en un restaurante de Atarfe
  4. 4

    El hotel Marysol, okupado en Castell por jornaleros irregulares de los invernaderos
  5. 5

    La llegada de nuevos fichajes depende de Hongla y Weissman
  6. 6

    Un campo sin puertas, ni vivienda, ni dignidad
  7. 7

    Un fuego en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes
  8. 8

    El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
  9. 9

    Desalojan a 210 pasajeros de un tren Granada-Madrid en otra jornada de retrasos ferroviarios
  10. 10

    Condenan a su novia por darle una paliza y él pide que la absuelvan al no sentirse «agraviado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bouldini debuta en una convocatoria sin Hongla

Bouldini debuta en una convocatoria sin Hongla