Bouldini no aparece en escena

El Granada sigue confiando todo a un único delantero centro, Jorge Pascual. A pesar de que se amagó con una posible reaparición de Moha Bouldini ... durante la semana pasada, algo ha debido ocurrir en el proceso de recuperación del punta marroquí porque ni se ha integrado con el grupo ni aparece trabajando al margen, al menos durante la sesión de entrenamiento del equipo de este martes, abierta al completo para los medios de comunicación.

Además del atacante, tampoco anduvieron con los demás Manu Lama, Souleymane Faye y Martin Hongla. Los dos primeros, por gestión de cargas y el tercero por unas molestias en la rodilla al parecer. Todos se quedaron en el gimnasio. No completó la jornada Pedro Alemañ, pero también por puro descanso efectivo.

La sesión, tras el calentamiento, se intensificó con unos juegos de presión entre tres equipos, con intentos de toques ante unos contrarios que hostigaban antes de despejar o tirar a meta. Más tarde, el grupo pasó a ensayar acciones de ataque contra defensa, con mucho dinamismo, en la que los teóricos zagueros, en caso de salir al contragolpe, lanzaban a porterías pequeñas. Acto seguido, los disponibles jugaron un partidillo en terreno reducido, con mucha intensidad en los lances. Reforzaron hasta esta fase dos jóvenes como el portero Carlos Guirao (no estuvo Iker García) y el delantero Rayan Zinebi. Aunque por cuestiones burocráticas no puede actuar con el primer equipo hasta la ventana invernal, continúa en la dinámica con la intención de que se endurezca con los mayores.

La matinal se cerró con lanzamientos de penaltis, en los que destacó sobre todo Luca Zidane con varias paradas, aunque también hubo una de Ander Astralaga. El Granada de momento no ha lanzado desde los once metros en los encuentros de Liga, por lo cual se desconoce cuál es el orden de ejecutores. En la Copa del Rey sí hubo una pena máxima que materializó Jorge Pascual.

Cuando todo concluyó, se quedaron lanzando faltas a Guirao varios futbolistas: Pablo Sáenz, Diego Hormigo, Sergio Rodelas y Rayan Zinebi. Los rojiblancos proseguirán su preparación en la Ciudad Deportiva y viajarán a León el próximo viernes, donde jugarán al día siguiente con la Cultural (16.15 horas).