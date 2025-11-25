Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Arranque del entrenamiento. R. L.

Granada CF

Bouldini no aparece en escena

Cuatro bajas en el entrenamiento de los rojiblancos

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

El Granada sigue confiando todo a un único delantero centro, Jorge Pascual. A pesar de que se amagó con una posible reaparición de Moha Bouldini ... durante la semana pasada, algo ha debido ocurrir en el proceso de recuperación del punta marroquí porque ni se ha integrado con el grupo ni aparece trabajando al margen, al menos durante la sesión de entrenamiento del equipo de este martes, abierta al completo para los medios de comunicación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  4. 4 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  5. 5 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  6. 6 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  7. 7 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  8. 8 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor
  9. 9

    Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»
  10. 10 Los diez fugitivos más buscados en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bouldini no aparece en escena

Bouldini no aparece en escena