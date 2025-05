Borja Bastón, el primer fichaje de la nueva era del Granada CF cuyo papel no supera el fiasco

Borja Bastón fue el primer fichaje de la nueva era del Granada, sin Matteo Tognozzi como director deportivo, ya despedido cuando se contrató al delantero ... madrileño, de 32 años. El club rojiblanco le incorporó, con el informe favorable de alguno de los actuales asesores y la lógica aprobación del consejo de administración, una vez cerró el mercado invernal, al quedar Bastón como agente libre previamente tras rescindir en el Pachuca, el club mexicano al que se marchó después de dejar el Real Oviedo, con el que comparte propiedad este conjunto. Tognozzi estaba al corriente de este ofrecimiento, pero lo rechazó cuando todavía tomaba decisiones en la entidad, al parecer inseguro de su futuro rendimiento. El tiempo le está dando la razón en este aspecto al menos.

El papel de Bastón no supera el fiasco de momento, a pesar de que Fran Escribá, con el que comparte agente, ha buscado integrarlo, conocedor por otra parte de una trayectoria prolífica en lo goleador. Al jugador le ha costado asumir la exigencia en su regreso a Segunda división. Tras participar unos minutos en febrero ante el Huesca fuera (1-1) y con el Zaragoza en el alargue en Los Cármenes (2-2), el técnico le concedió la titularidad en Córdoba, donde el Granada naufragó con estrépito en aquel 5-0. Bastón fue retirado en el 66, con 3-0 ya en el marcador.

Fue un paso atrás para él, que pasó al rol de refresco con Cádiz, Oviedo, Tenerife, Albacete, Cartagena o Elche, apenas jugando los tramos finales. Sin embargo, en Málaga, Escribá tiró de él tras el descanso como revulsivo. Pese a que no tuvo demasiado peso en ataque, su aportación le pareció suficiente para devolverlo al 'once' con el Eibar. Con el rombo en el centro y junto a Boyé, el madrileño trató de fajarse arriba, pero erró en casi todas las disputas y ni chutó a puerta, cambiado en el entreacto.

El consejo del Granada –con Sophia Yang, Javier Aranguren y Alfredo García Amado, asesorados por su estructura– tuvo que pensar que, a pesar de la llegada de Stoichkov en enero, el Granada necesitaba otro ariete clásico, vistas las actuaciones de Weissman y Diao. Sin embargo, Bastón no les está mejorando. Oportunidades ha tenido y aunque no sea un pasota –al contrario, es un tipo comprometido–, le faltan 'piernas' y seguramente confianza, pero la competición no espera.