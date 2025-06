José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 29 de junio 2025, 11:04 Comenta Compartir

–¿Cómo fue ganar la Conference League con el Olympiacos?

–Ni en mis mejores sueños lo habría imaginado, ni ya como profesional porque ni ... me planteaba jugar en Europa y menos aún después de quedarme sin inscribir con el Granada. ¿Quién me iba a decir que sería Diego Martínez quien me diera la oportunidad definitiva? Fue un año convulso, y la Conference nos daba ilusión pero parecía utópico ganarla al venir eliminados de la Europa League. Fuimos pasando rondas ya con Mendilibar, hasta eliminar al Aston Villa de Unai Emery en las semifinales, y ganamos. La afición estuvo entregadísima, pero se me hizo corta la celebración porque al día siguiente ya nos fuimos de vacaciones. Siguió siendo mejor la del ascenso con el Granada en 2019, con la fiesta en Mallorca y Álvaro Vadillo de 'speaker' ya en la Fuente de las Batallas (bromea).

–Mendilibar debe ser peculiar. –Sí, sí que lo es. Con todo lo técnicos que son los entrenadores a día de hoy, él sigue siendo un 'rara avis' porque no cree tanto en la preparación física ni en la tecnología sino en la inteligencia para interpretar el juego. –¿Pretende volver a jugar en España? –Me gustaría, la verdad, pero no sé si podré hacerlo porque los años van pasando. A ver qué opciones me quedan dentro de un año, con 37 ya, cuando acabe contrato con el Atromitos. –¿Y quedarse a vivir aquí? –Tampoco lo sé aún, pero es una de las opciones que barajo porque tanto a mi mujer como a mí nos gusta mucho. Habría sido más fácil si me hubiera retirado aquí, pero todo se verá. –¿Qué hará una vez lo deje? –A día de hoy no lo sé, porque aún quiero disfrutar de los años que me queden jugando, pero de cara al futuro me gusta más la faceta de director deportivo que la de entrenador, viendo jugadores. Sería bonito volver al Granada con la gente con la que estuve en su día.

