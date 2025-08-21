Beñat San José: «Espero un Granada intenso»

Rafael Lamelas Granada Jueves, 21 de agosto 2025, 15:24 Comenta Compartir

El entrenador del Eibar, Beñat San José, habló en la víspera del encuentro con el Granada. «Lo único que sí estamos un poco pendientes es saber de qué jugadores van a disponer. Eso sí, porque cuando tienes claro cuáles son los que pueden alinear o convocar, el foco del análisis es mucho más detallado. En la convocatoria ya lo sabremos y ahí tenemos un tiempo para informar al jugador de quiénes están en el once inicial rival y de quiénes están en el banquillo. A partir de ahí siempre voy a esperar un Granada intenso. Además, es un equipo físico, un equipo que entiendo que va a venir con ganas, eso no tengo ninguna duda, aunque hubieran ganado el primer partido. Estamos preparados para ello».

Sobre el estreno en Ipurua, dijo: «Tenemos mucha ilusión, porque jugar en Ipurua delante de nuestra afición lo es todo. El feedback que tenemos entre el equipo y la afición es muy importante. Queremos transmitirles desde el campo energía y así ellos van a empujarnos como siempre. Ipurua siempre es un gran reto y una gran ilusión y si encima es el primer partido de liga allí, más aún. Queremos que disfruten, vibren con el equipo y se sientan orgullosos y representados».

«Veo muy bien a todo el equipo. Los veo muy completos, muy enfocados en cada entrenamiento, con intensidad y con calidad. Creo que este año tenemos un plantel muy competitivo y equilibrado en todas las posiciones. Tenemos un par de lesionados que esperemos vuelvan enseguida. Son Jair y Bautista, con Mada lesionado de larga duración. Las pruebas están hechas y lo que pongamos va a ser para competir, no para probar en ningún aspecto. Y tanto la primera parte como la segunda parte quiero que sea un Eibar que siempre dé la cara al partido y que estemos con esa idea, ese foco y esa intensidad de ir a por el partido. Va a ser fundamental tanto el once inicial, obviamente, como la segunda parte y les veo a todos capacitados para iniciar o para sorprender o reforzar el equipo en la segunda parte de forma eficiente», analizó.

«Uno de los objetivos que tengo es que a la afición le apetezca ver el equipo. Que le apetezca ir a Ipurua y que cuando juguemos de visitante ojalá viajen para vernos«, espero.

