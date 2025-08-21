Beñat San José: «Espero un Granada intenso»

RivalBeñat San José: «Espero un Granada intenso»
El técnico reconoce que está pendiente de saber con qué jugadores podrán contar los rojiblancos
Granada
Jueves, 21 de agosto 2025, 15:24
El entrenador del Eibar, Beñat San José, habló en la víspera del encuentro con el Granada. «Lo único que sí estamos un poco pendientes es saber de qué jugadores van a disponer. Eso sí, porque cuando tienes claro cuáles son los que pueden alinear o convocar, el foco del análisis es mucho más detallado. En la convocatoria ya lo sabremos y ahí tenemos un tiempo para informar al jugador de quiénes están en el once inicial rival y de quiénes están en el banquillo. A partir de ahí siempre voy a esperar un Granada intenso. Además, es un equipo físico, un equipo que entiendo que va a venir con ganas, eso no tengo ninguna duda, aunque hubieran ganado el primer partido. Estamos preparados para ello».
Sobre el estreno en Ipurua, dijo: «Tenemos mucha ilusión, porque jugar en Ipurua delante de nuestra afición lo es todo. El feedback que tenemos entre el equipo y la afición es muy importante. Queremos transmitirles desde el campo energía y así ellos van a empujarnos como siempre. Ipurua siempre es un gran reto y una gran ilusión y si encima es el primer partido de liga allí, más aún. Queremos que disfruten, vibren con el equipo y se sientan orgullosos y representados».
«Veo muy bien a todo el equipo. Los veo muy completos, muy enfocados en cada entrenamiento, con intensidad y con calidad. Creo que este año tenemos un plantel muy competitivo y equilibrado en todas las posiciones. Tenemos un par de lesionados que esperemos vuelvan enseguida. Son Jair y Bautista, con Mada lesionado de larga duración. Las pruebas están hechas y lo que pongamos va a ser para competir, no para probar en ningún aspecto. Y tanto la primera parte como la segunda parte quiero que sea un Eibar que siempre dé la cara al partido y que estemos con esa idea, ese foco y esa intensidad de ir a por el partido. Va a ser fundamental tanto el once inicial, obviamente, como la segunda parte y les veo a todos capacitados para iniciar o para sorprender o reforzar el equipo en la segunda parte de forma eficiente», analizó.
«Uno de los objetivos que tengo es que a la afición le apetezca ver el equipo. Que le apetezca ir a Ipurua y que cuando juguemos de visitante ojalá viajen para vernos«, espero.
