Muchos fichajes con varios bautismos profesionales

Con trabajo pendiente hasta última hora concluyó el Granada un mercado de fichajes estival con once altas y seis bajas hasta su jornada definitiva. La ... procedencia de categorías más allá del fútbol profesional español de hasta seis refuerzos –incluidos Luka Gagnidze y Baïla Diallo procedentes de la Premier rusa y de la Ligue 2 francesa, y excluido Pau Casadesús, que ya jugó en Segunda división con el Andorra– marcó los riesgos en la confección de la plantilla, con el único desembolso entre los traspasos de los 600.000 euros al Betis por Souleymane Faye.

Independientemente de que Pacheta sepa guiar la apuesta del Granada a buen puerto, los rojiblancos sí conformaron una base de futuro a priori al atar por varias temporadas a varios de sus fichajes. El propio Faye firmó hasta 2029, y hasta 2028 lo hicieron Diallo, Casadesús, Pedro Alemañ, Jorge Pascual y Diego Hormigo. En 2027 se quedó el acuerdo con José Arnaiz y por un único año el de Álex Sola. De las cesiones, únicamente incluyó una opción de compra voluntaria la de Mohamed Bouldini con el Deportivo de La Coruña.

Alemañ emergió como primer fichaje en junio, libre del Valencia Mestalla, como recambio natural de Gonzalo Villar seis días después de su traspaso al Dinamo de Zagreb por tres millones de euros –con un 30% para la Roma–. Antes de julio llegaron también Casadesús y el portero Ander Astralaga, cedido por el Barcelona desde su filial, y nada más abrir oficialmente el mercado les siguió Diallo. Faye, Arnaiz y Pascual fueron los siguientes, con el 'ex' de Osasuna avalado por su procedencia de Primera división; y Hormigo y Bouldini precedieron la traca de la última jornada en agosto con la intriga por los problemas con el tope salarial para las inscripciones.

Seis bajas

Más allá de los trece futbolistas que terminaron contrato de la temporada anterior –cinco de ellos, tras cesión–, Gerard Gumbau repitió su préstamo forzoso en el Rayo y a la venta de Villar le siguió la de Lucas Boyé por 5,8 millones al Alavés. La rescisión de Pablo Insua, que se fue libre al Zaragoza, y la cesión de Stoichkov al Deportivo como parte del acuerdo por Bouldini precedieron la resolución del caso de Shon Weissman, quedándose al final Martin Hongla.