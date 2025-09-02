Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Souleymane Faye se lamenta de una ocasión perdida contra el Mirandés. José Miguel Baldomero

Muchos fichajes con varios bautismos profesionales

Hasta seis refuerzos carecen de experiencia en las dos primeras categorías nacionales, con el único desembolso por Souleymane Faye

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:31

Con trabajo pendiente hasta última hora concluyó el Granada un mercado de fichajes estival con once altas y seis bajas hasta su jornada definitiva. La ... procedencia de categorías más allá del fútbol profesional español de hasta seis refuerzos –incluidos Luka Gagnidze y Baïla Diallo procedentes de la Premier rusa y de la Ligue 2 francesa, y excluido Pau Casadesús, que ya jugó en Segunda división con el Andorra– marcó los riesgos en la confección de la plantilla, con el único desembolso entre los traspasos de los 600.000 euros al Betis por Souleymane Faye.

