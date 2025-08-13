«Todo lo que me dijo Gonalons del Granada fue bueno»

«El entrenador sabe mucho de fútbol y nos enseña; somos un equipo joven pero con calidad», señala el lateral izquierdo francés

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:56 | Actualizado 23:34h. Comenta Compartir

Baïla Diallo hizo un esfuerzo por expresarse en español para todas sus intervenciones durante su presentación oficial y también luego en zona mixta ante las ... preguntas de los periodistas. «Mis primeros días fueron buenos, estoy muy contento de estar aquí. Espero debutar el sábado porque será un partido importante al ser el primero de Liga y en nuestro campo. La adaptación va bien, poco a poco; entiendo un poco de español, como para hablarlo más o menos», indicó el lateral izquierdo francés, agradecido a Souleymane Faye por traducirle si lo requería. «Habla francés y wolof, el idioma de Senegal, y nos entendemos bien tanto dentro del campo como fuera; es mi hermano», sonrió.

«El entrenador sabe mucho de fútbol y nos enseña; somos un equipo joven pero con calidad», remarcó Diallo, que no supo responder cuándo contactó exactamente el Granada con su agente para aprovechar que terminaba contrato con el Clermont de la Ligue 2 francesa. Lo que sí hizo fue hablar con el exrojiblanco Maxime Gonalons, compañero suyo allí: «Todo lo que me dijo del club fue bueno».

