Baïla Diallo hace un gesto positivo ante el selfi de un aficionado. Ariel C. Rojas

Baïla Diallo

«Todo lo que me dijo Gonalons del Granada fue bueno»

Declaraciones ·

«El entrenador sabe mucho de fútbol y nos enseña; somos un equipo joven pero con calidad», señala el lateral izquierdo francés

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:56

Baïla Diallo hizo un esfuerzo por expresarse en español para todas sus intervenciones durante su presentación oficial y también luego en zona mixta ante las ... preguntas de los periodistas. «Mis primeros días fueron buenos, estoy muy contento de estar aquí. Espero debutar el sábado porque será un partido importante al ser el primero de Liga y en nuestro campo. La adaptación va bien, poco a poco; entiendo un poco de español, como para hablarlo más o menos», indicó el lateral izquierdo francés, agradecido a Souleymane Faye por traducirle si lo requería. «Habla francés y wolof, el idioma de Senegal, y nos entendemos bien tanto dentro del campo como fuera; es mi hermano», sonrió.

