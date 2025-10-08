El Ayuntamiento prevé en verano la mejora de Los Cármenes
Representantes de Unión Granadinista mantienen una reunión con el concejal de Deportes, Jorge Iglesias
Granada
Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:30
El Ayuntamiento de Granada prevé para el verano de 2026 la primera y más importante fase de remodelación de Los Cármenes, de acuerdo a un ... comunicado difundido por la Unión Granadinista. Representantes del colectivo mantuvieron una reunión con el concejal de Deportes, Jorge Iglesias, durante la que se apuntó que estas mejoras estructurales e impermeabilización del estadio tiene prevista su ejecución una vez concluya la presente temporada y de cara a la siguiente. Una actuación imprescindible para poder acometer posteriormente la fase de ampliación del aforo.
El Ayuntamiento de la capital aclaró a Unión Granadinista que existe una excelente relación institucional con el Granada, con plena coordinación en torno al futuro de Los Cármenes. El Consistorio se mostró además como el primer interesado en que la ampliación de la Ciudad Deportiva del club «se resuelva cuanto antes» y desveló que mantiene conversaciones con la entidad para «encontrar una solución urgente y viable».
