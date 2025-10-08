Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los futbolistas del Granada celebran la victoria sobre la Real Sociedad B con la grada de animación. José Miguel Baldomero
Estadio del Granada

El Ayuntamiento prevé en verano la mejora de Los Cármenes

Representantes de Unión Granadinista mantienen una reunión con el concejal de Deportes, Jorge Iglesias

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:30

El Ayuntamiento de Granada prevé para el verano de 2026 la primera y más importante fase de remodelación de Los Cármenes, de acuerdo a un ... comunicado difundido por la Unión Granadinista. Representantes del colectivo mantuvieron una reunión con el concejal de Deportes, Jorge Iglesias, durante la que se apuntó que estas mejoras estructurales e impermeabilización del estadio tiene prevista su ejecución una vez concluya la presente temporada y de cara a la siguiente. Una actuación imprescindible para poder acometer posteriormente la fase de ampliación del aforo.

