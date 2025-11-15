Astralaga, al Sardinero entre algodones

El Granada espera medirse este sábado al Racing de Santander con un portero 'profesional' bajo palos. Con la baja de Luca Zidane, que viajó con ... la selección argelina pero que se volverá sin jugar por una lesión, la alternativa en condiciones normales sería su habitual suplente, Ander Astralaga. Sin embargo, el meta vasco ha hecho un trabajo preventivo durante toda la semana debido a las molestias que arrastra y por las que fue baja ante el Zaragoza. No se dejó ver en la sesión completa abierta a los medios de comunicación del pasado miércoles ni en los 15 minutos del último entreno este viernes. Pacheta ratificó que estará en El Sardinero aunque se encuentre entre algodones. Por si acaso, le acompañan los jóvenes Iker García y Carlos Guirao, del Recreativo Granada y el Juvenil de División de Honor, respectivamente. Al del filial ya le tocó mantener el tipo en el empate ante la UD Las Palmas en Los Cármenes.

La experiencia de Astralaga, no obstante, fue una derrota con el Leganés en Liga, en aquel encuentro en el que Pacheta buscó un cambio de rumbo relevando a Luca. La idea solo le duró un encuentro y Astralaga se sumió de nuevo en el ostracismo, aunque mantuvo su condición de internacional español sub 21, al menos hasta esta ventana. Tras sacar adelante la eliminatoria copera ante el Roda, le toca salir al paso del encuentro ante el líder de Segunda división. Un Racing con unos datos goleadores admirables, pero que está afeitado por las bajas de Jeremy y Peio Canales. Precisamente, por el llamado 'virus' FIFA que 'transmiten' las llamadas de los combinados nacionales.

Si estarán Asier Villalibre –siete dianas– y Andrés Martín –seis–, parte de una vanguardia cántabra poderosa pese a las ausencias. Una prueba de fuego para Astralaga, no digamos si al final tiene que jugar el 'cachorro' Iker García. También, para unos mecanismos defensivos en los que no se sabe si se incorporará Pau Casadesús.

El lateral derecho tampoco se ha ejercitado con normalidad en estos días, aunque sí apareció en la sesión definitiva. Fuera de combate la pasada jornada, es probable que Pacheta no le fuerce y mantenga a los mismos elementos en su retaguardia que contuvieron al Zaragoza. Esto es, con Oscar Naasei como lateral derecho y Loïc Williams como central zurdo, más los habituales Manu Lama y Baïla Diallo.

No habrá novedades por delante porque cada vez funciona mejor la combinación del trivote en el centro del campo y el tridente en la delantera. Para la construcción, recuperación y llegada, tres elementos como Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz y Pedro Alemañ. Para el de en medio, el cántabro, será una noche muy especial. Fue suplente en la última visita y ahora retorna como capitán rojiblanco.

Arriba, Álex Sola y Souleymane Faye se desplegarán por las bandas y Jorge Pascual, cuatro tantos en tres partidos, querrá seguir con su racha goleadora. Se cumplió con él aquella 'teoría' del bote de ketchup. Los goles, o se atascan al estrujar o chorrean sin cesar. Por si acaso, parece que por fin hay un suplente en línea de mejora. José Arnaiz se estrenó ante el arco y de su recuperación física y mental dependerá que nos nazaríes tengan un revulsivo solvente.

En El Sardinero acabó el primer proyecto de Pacheta. Ahora definirá su porvenir.