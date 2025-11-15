Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ander Astralaga, en el único partido de Liga que ha jugado con el Granada, ante el Leganés. J. M. B.

Granada CF | La previa

Astralaga, al Sardinero entre algodones

El meta apunta a titular aunque apenas ha podido entrenarse con normalidad, ante un Racing afeitado en su ataque por las internacionalidades

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

El Granada espera medirse este sábado al Racing de Santander con un portero 'profesional' bajo palos. Con la baja de Luca Zidane, que viajó con ... la selección argelina pero que se volverá sin jugar por una lesión, la alternativa en condiciones normales sería su habitual suplente, Ander Astralaga. Sin embargo, el meta vasco ha hecho un trabajo preventivo durante toda la semana debido a las molestias que arrastra y por las que fue baja ante el Zaragoza. No se dejó ver en la sesión completa abierta a los medios de comunicación del pasado miércoles ni en los 15 minutos del último entreno este viernes. Pacheta ratificó que estará en El Sardinero aunque se encuentre entre algodones. Por si acaso, le acompañan los jóvenes Iker García y Carlos Guirao, del Recreativo Granada y el Juvenil de División de Honor, respectivamente. Al del filial ya le tocó mantener el tipo en el empate ante la UD Las Palmas en Los Cármenes.

