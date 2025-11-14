Astralaga no aparece en la parte abierta del entreno del Granada CF

Ander Astralaga, portero del Granada CF, no apareció en la parte abierta a los medios de comunicación del entrenamiento del conjunto rojiblanco. Durante esos 15 ... minutos, los únicos guardametas que se ejercitaron sobre el césped en la última sesión del equipo antes de viajar a Santander fueron Iker García y Carlos Guirao, cancerberos del Recreativo Granada y del Juvenil de División de Honor, respectivamente.

Habrá que esperar a la comparecencia de Pacheta, a las 11.15 horas, para saber si Astralaga podrá desplazarse, una vez que está descartado Luca Zidane, que había sido convocado por Argelia en estas fechas FIFA, pero que finalmente quedó fuera por una lesión, la cual confirma su baja en el encuentro con el Racing de Santander.

Por lo demás, se recuperó para el trabajo el lateral derecho Pau Casadesús. Se ausentó, como viene siendo habitual, el delantero Moha Bouldini. Hubo una alta presencia de jugadores del filial rojiblanco: el central Flores, el lateral diestro Ale Santos, el lateral zurdo Pere Haro, el centrocampista Mario Gambín y el delantero Zinebi (este no puede ser citado por el primer equipo hasta enero).